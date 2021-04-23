«العربية»: مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، الجمعة، أن بلاده مستعدة للعمل مع الحلفاء لتعزيز السلام في القرن الإفريقي، داعيا قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة، حسبما أفادت قناة "العربية".

جدير بالذكر أن منطقة القرن الإفريقي تضم جيبوتي، لإريتريا، إثيوبيا، الصومال، وأرض الصومال.

وجاءت تصريحات سوليفان بالتزامن مع تحرك أمريكي آخر قبل ساعات للدخول على خط الوساطة في ملفات القرن الإفريقي ومنها سد النهضة، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق من الجمعة، تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا إلى دول القرن الإفريقي.

وقال بلينكن في بيان: "أعلن اليوم تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الإفريقي.. يؤكد هذا التعيين التزام الإدارة بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي".

وأضاف: "بعد أن شغل مناصب عليا في كل من وزارة الخارجية والأمم المتحدة، يعتبر فيلتمان شخصا مناسبا لتوظيف خبرته في إفريقيا والشرق الأوسط، وفي الدبلوماسية متعددة الأطراف، وفي التفاوض والوساطة، بهدف معالجة هذه القضايا الإقليمية المعقدة".

وتابع: "فيلتمان سيعمل على قضايا الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي والخلافات بين السودان وإثيوبيا، فضلا عن ملف سد النهضة".



وختم بيانه قائلا: "في لحظة التغيير العميق لهذه المنطقة الاستراتيجية، تعد المشاركة الأميركية رفيعة المستوى أمرا حيويا للتخفيف من المخاطر التي يشكلها تصعيد الصراع مع توفير الدعم لفرص الإصلاح التي تحدث مرة واحدة في الجيل".

يذكر أن فيلتمان ولد في غرينفيل بولاية أوهايو، وهو يتحدث الفرنسية والمجرية، وحصل على شهادة تخرجه في التاريخ والفنون الجميلة من جامعة ولاية بال في إنديانا عام 1981، وحصل على الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فلتشر للقانون والدبلوماسية، جامعة تفتس عام 1983.

وانضم فيلتمان إلى السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة في عام 1986، حيث خدم أول جولة له كموظف قنصلي في هايتي، وشغل منصب المسئول الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في المجر من 1988- 1991.

ومن عام 1991 إلى عام 1993، عمل فيلتمان في مكتب نائب وزير الخارجية، لورانس إيجلبرجر، كمساعد خاص يركز على تنسيق المساعدة الأمريكية لأوروبا الشرقية والوسطى.

وانضم عام 1993 إلى مكتب شئون الشرق الأوسط، فدرس العربية في الجامعة الأردنية بالعاصمة الأردنية عمان من 1994 إلى 1995.

وبعد عام من دراسات اللغة العربية في الجامعة الأردنية في عمان، عمل فيلتمان في سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب من 1995 إلى 1998، حيث غطى القضايا الاقتصادية في قطاع غزة.

من 1998 إلى 2000، شغل فيلتمان منصب رئيس القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في تونس.

وخدم في سفارة تل أبيب كمساعد خاص للسفير مارتن إنديك حول قضايا عملية السلام من عام 2000 إلى عام 2001، ثم انتقل إلى القنصلية الأمريكية العامة في القدس، حيث عمل أولاً كنائب من أغسطس 2001 إلى نوفمبر 2002، ثم منصب القائم بأعمال القنصل من نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2003.

كما تطوع فيلتمان للعمل في مكتب سلطة التحالف المؤقتة في أربيل، العراق، من يناير إلى أبريل 2004، وانتقل بعدها ليصبح سفير الولايات المتحدة في لبنان من يوليو 2004 إلى يناير 2008.

وشغل فيلتمان منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط من أغسطس 2009 إلى يونيو 2012 برتبة وزير التوظيف، قبل أن يتولى منصبه في الأمم المتحدة.

وفي يونيو 2012 تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشئون السياسية، وهو المنصب الذي شغله حتى أبريل 2018.

وفي سبتمبر 2017، أعلن فيلتمان دعمه الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "التنمية الاقتصادية، على الرغم من أهميتها، ليست بديلاً عن السيادة وإقامة الدولة".