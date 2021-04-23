الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية متوسطة تضرب شرق النمسا

هزة أرضية
هزة أرضية

وقعت، مساء اليوم، هزة أرضية متوسطة جديدة في ولاية النمسا السفلى شرق البلاد، وبلغت قوتها 7ر3 درجة على مقياس ريختر.

وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيوديناميكية النمساوي، اليوم الجمعة، إن مركز الزلزال في منطقة (نيونكيرشن) في ولاية النمسا السفلى، كما تم الشعور بالهزة في عدة مناطق مجاورة.

وأشار البيان إلى أن الهزة لم تسفر إلا عن خسائر محدودة عبارة عن تشققات في الأبنية.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في نفس المنطقة كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي، وشعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون وبورغنلاند وسالزبورغ.

جدير بالذكر، أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح ودعم التعددية والطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج، في تصريح اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بيوم التعددية والدبلوماسية من أجل السلام: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وأضاف الوزير النمساوي أن التحديات الدولية الراهنة مثل أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ تخطت الحدود الوطنية، حيث "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل دور المنظمات الدولية".

وأشار الوزير إلى أن النمسا منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1955 تدعو- باستمرار وبلا كلل- إلى التعاون متعدد الأطراف؛ حيث تولت المسئولية الدولية باعتبارها تستضيف واحدا من أربع مقرات رسمية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، كما تشارك في القوات الدولية لحفظ السلام على مدى أكثر من 65 عامًا .

يذكر أنه قد أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، استعداد فيينا لاستضافة لقاء قمة محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

زلزال النمسا أخبار النمسا ولاية النمسا السفلي زلزال جو بايدن

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

الرئيس السيسي: اللى اتعمل فى 7 سنين كان فضل كبير أوى من ربنا

للمرة الثانية.. دينا فؤاد ترند رقم 1 على "تويتر" بعد عرض الحلقة الـ 11 من "اللى مالوش كبير"

الشهيد أحمد الكبير تريند رقم 1 عقب عرض الحلقة 11 من الاختيار 2

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«متنسونيش وادعولى».. من هو الشهيد عمر القاضى الذى ظهر فى «الاختيار 2»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين

«الوطني الفلسطيني»: ما يجري بالقدس يستوجب توحيد الطاقات