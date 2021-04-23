صحتك فى رمضان.. ماذا تعرف عن أمراض القلب الوراثية؟

تعتبر أمراض القلب، السبب الأول للوفاة فى العالم، وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومن أمراض القلب ما يصيب الإنسان بسبب العادات الغذائية الخاطئة، وهناك ونوع آخر يحدث وراثيًا.

أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن أمراض القلب الوراثية والتي تدعى أيضًا بأمراض القلب الجينية، هي مجموعة واسعة من الأمراض التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، و تحدث نتيجة طفرات جينية في المادة الوراثية المسماة بالحمض النووى.

وتعتبر أمراض اعتلال عضلة القلب هي مشكلات صحية مختلفة تصيب عضلة القلب، و تؤدي إلى ضعفها، وعدم قدرتها على تأدية وظيفتها بالشكل الطبيعي، ما يؤدي إلى صعوبة ضخ الدم إلى بقية أعضاء الجسم، ومن أمثلة هذه الأمراض نذكر ما يأتي:﻿

" اعتلال عضلة القلب التضخمي"

يحدث هذا النوع من الاعتلال نتيجة زيادة سمك أو ثخن في جدار عضلة القلب وخاصة في البطين الأيسر المسؤول عن ضخ الدم.

"اعتلال عضلة القلب التوسعي"

هذا النوع من الاعتلال يحدث توسع في البطين الأيسر، الأمر الذي يسبب قلة كفاءته على ضخ الدم.

"اعتلال عضلة البطين الأيمن القلبية"

فى هذه الحالة أوضح أستاذ جراحات القلب، أنه قد تصاب أنسجة عضلة القلب بالتليف نتيجة تكون ندبات فيه وخاصة في البطين الأيمن، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اضطراب نبضات القلب.

"اعتلال عضلة القلب المقيد "

يشير هذا النوع من الاعتلال إلى تصلب عضلة القلب وفقدان مرونتها، الأمر الذي يتسبب بعدم قدرتها على التوسع لاستيعاب كميات الدم الكافية لكي يتم ضخه إلى بقية الأعضاء.

"اضطرابات نظم القلب الوراثية"

تحدث مشكلة اضطرابات نظم القلب الوراثية نتيجة خلل في عمل البروتينات القلبية المسؤولة عن النشاط الكهربائي في القلب.

"أمراض القلب الوعائية الوراثية"

أمراض القلب الوعائية هي الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية المرتبطة به، مثل الشريان الأبهر، والشرايين التاجية وغيرها من الشرايين.

تحدث هذه الحالة نتيجة وجود اضطراب غير مبرر في نظم القلب، وتكمن خطورة هذه المتلازمة هو أن تشخيصها يحدث بعد حدوث الوفاة.﻿