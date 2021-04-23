حازم مهاود مديرًا لمعهد بحوث الهندسة الزراعية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، الدكتور حازم سيد مهاود للعمل مديرا لمعهد بحوث الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية.

ويهدف المعهد إلى استنباط أصناف وهجن من مختلف المحاصيل الحقلية عالية الإنتاجية ومقاومة لأهم الآفات المرضية والحشرية وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة، وإنتاج تقاوي المربي والأساس لجميع أصناف المحاصيل وإتاحتها للجهات المنتجه للتقاوي لإكثارها وتوزيعها على المزارعين سنوياً لتعظيم الإنتاج بوحدة المساحة.. كما يهدف إلى المحافظة على الأصول الوراثية لاستخدامها في برامج التربية المتنوعة لتحسين أصناف المحاصيل المختلفة، والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات (مصرية وأجنبية) لإيجاد حلول مناسبة لأهم المشاكل التي تعوق إنتاج المحاصيل الحقلية.

كما يهدف المعهد إلى تحديد المعاملات والتوصيات الزراعية المناسبة لكل صنف من الأصناف المنزرعة بما يحقق القدرة الإنتاجية القصوى لهذه الأصناف، واستحداث تراكيب محصولية جديدة لتعظيم الاستفادة من كل من وحدة الأرض ووحدة المياه مع تحقيق أكبر عائد للمزارعين، وتنفيذ برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين وبرامج إرشادية للمزارعين بهدف نشر وتعميم زراعة الأصناف الجديدة، والتوصيات الفنية اللازمة للإنتاج.

كما يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين ومساعديهم من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات داخلياً وخارجياً، ووضع وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الأشقاء من دول الجوار الإفريقية والآسيوية، وذلك بالتنسيق مع المركز الدولي للزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب التعاون الدولي بين المعهد والمراكز البحثية الدولية والإقليمية.

ويعمل على زيادة إنتاجية الفدان لمختلف المحاصيل الحقلية خلال السنوات الـ25 الماضية، حيث بلغت في عام 2007 حوالي 85% في القمح، 88% في الذرة الشامية، 76% في الأرز، 53% في الذرة الرفيعة، 162% في البصل، 70% في الفول السوداني، 63% في الفول البلدي، وذلك مقارنة بعام 1982وزيادة الإنتاج الكلي من القمح من 2 مليون طن عام 1982 الى 7.4 مليون طن عام 2007، مما أدى لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى حوالي 50%، وكذا زيادة الإنتاج الكلي من الذرة الشامية من 3.6 مليون طن عام 1982 إلى 6.1 مليـون طن عام 2007.