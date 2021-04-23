الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

للعرسان.. 5 نصائح مذهلة لتجهيز منزلك كمصمم ديكور

نصائح تجهيز المنزل
نصائح تجهيز المنزل

يعد المنزل المملكة الخاصة بكل إنسان، لذا يعتبر اختيار كل شيئ فيه سواء في تصميم الأثاث أو اختيار الألوان المختلفة من الأمور التي تعبر عن شخصية مالكه.

وفي السياق، يوضح مصمم الديكور محمد أبو سمرة عدد من النصائح الهامة التى لابد من التركيز عليها عن اختيار أثاث داخل المنزل.

اثاث منزل

"بلاش غوامق"

أشار «أبو سمرة» إلى ضرورة اختيار الألوان الفاتحة وكذلك الأثاث الفاتح حتى يعطي الشعور بالاتساع، بالإضافة لإختيار الألوان المفضلة لكل غرفة على حدا.

 

"تقسيم الأثاث على حسب مساحة الغرف"

من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند شراء الأثاث فهم التقسيمات الداخلية للمنزل خاصة داخل المطبخ والعمل على اختيار تقسيم مناسب له.

 

"اختيار ألوان الأثاث أولًا"

أكد مصمم الديكور محمد أبو سمرة، ضرورة اختيار ألوان الاثاث في البداية ثم اختيار ألوان الحائط لكي يتم اختيار اللون بحسب الأثاث وليس العكس حتى لا تكون مجبر على اختيار ألوان أثاث غير راضي عنها.

"الاهتمام بالإضاءة"

يهمل الكثير عند تجهيز المنزل الإضاءة، الأمر الذى يتسبب فى عدم إظهار جمال الأثاث بالإضافة الى شعور الشخص بضيق المكان، لذا فالاهتمام باضاءة المكان بالكامل وتجربه الاضاءة المريحه للعين والعمل علي اختيار مستويات مختلفه للإضاءة، تساهم بشكل كبير فى الإحساس بأتساع المكان.

 

"تجانس الألوان"

نصح أبو سمرة، بضرورة العمل على وجود تجانس بين ألوان النجف والستائر والسجاد وأن يتم الاختيار من البداية الأثاث مودرن أم كلاسيك، حتى يتيح لك حرية الإختيار بالنسبة للنجف والستائر.

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