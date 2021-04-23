الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حدوتة مصرية» و«السيرك» أبرز فعاليات الليلة 3 من «أهلا رمضان»

فعاليات أهلا رمضان
فعاليات أهلا رمضان

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف الليلة الثالثة من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، حيث شهدت الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تم عمل مجموعة من ورش الفنون في الساحة الخضراء منها ورشة صنع طائرة حربية من الورق، ورشة فخار، ورشة تاج مزين بعلم مصر، ورشة وردة معايدة من الورق، بالإضافة لألعاب شعبية منها لعبة السلم والثعبان، وورشة الأطفال ذوي الهمم، كما تم تقديم ورشة حكي لقصة "نادية والمنطاد".
 

وعلى مسرح الطفل قدم الكاتب الدكتور السيد نجم "حدوتة مصرية" تحدث فيها عن دوره في حرب أكتوبر بمناسبة نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق العاشر من رمضان كما حكى قصص من تأليفه بعضها لبطولات حقيقية ومنها لطفل صغير اسمه شامخ وهو ما تفاعل معه الأطفال بشدة، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال.
 

أعقب ذلك تقديم استعراضات لفرقة الفنان ناصر العريان.
 

وفي البرجولا قدمت فرقة كذالون للعرائس والمسرح الأسود عرضين، الأول "العازفين والتنورة" والعرض الثاني "سموكة" للكاتبة د.أماني الجندي من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل بتقنية المسرح الأسود، تصميم العرائس تريزا فريد، شعبان أبو الفضل، ديكور عرض سموكة هبة رشدي، ولاء يسري، هندسة صوتية ميسرة خيري، إخراج شعبان أبو الفضل.
 

وعلى المسرح الكبير قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فقرة السيرك القومي التي لاقت إعجاب وتفاعلمن الجمهور، واختتمت الفعاليلت بعرض مسرحية "لمة رمضان" تأليف وإخراج صلاح لبيب.
 

وعلى الجانب الآخر وفي معرض فيصل للكتاب الذي يشارك فيه المركز القومي لثقافة الطفل في نفس التوقيت بمعرض لأحدث الإصدارات، تم تقديم ورش رسم وتلوين للصغار وأورجامي، للفنانين مايكل ميشيل وخالد المصري، بإشراف الدكتورة صفية عرفات ومحمد عادل عبد الغني.

المركز القومي لثقافة الطفل الحديقة الثقافية السيدة زينب فعاليات ثقافية وفنية اهلا رمضان

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حر ورياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

أحمد رفعت ضابط الأمن الوطنى قارئ القرآن: «أرتله يوميًا فى الحقيقة»

الزمالك للاعبيه: «اللي عايز يمشي يجيب عرض.. واللي قاعد يسكت»

يعمل بأحد البنوك الكبرى.. 7 معلومات عن الشقيق الأصغر للرئيس مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين

«الوطني الفلسطيني»: ما يجري بالقدس يستوجب توحيد الطاقات

«الرئاسية للكنائس بفلسطين» تحيي صمود المقدسيين في مواجهة إرهاب الاحتلال