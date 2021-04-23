«حدوتة مصرية» و«السيرك» أبرز فعاليات الليلة 3 من «أهلا رمضان»

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف الليلة الثالثة من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، حيث شهدت الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تم عمل مجموعة من ورش الفنون في الساحة الخضراء منها ورشة صنع طائرة حربية من الورق، ورشة فخار، ورشة تاج مزين بعلم مصر، ورشة وردة معايدة من الورق، بالإضافة لألعاب شعبية منها لعبة السلم والثعبان، وورشة الأطفال ذوي الهمم، كما تم تقديم ورشة حكي لقصة "نادية والمنطاد".



وعلى مسرح الطفل قدم الكاتب الدكتور السيد نجم "حدوتة مصرية" تحدث فيها عن دوره في حرب أكتوبر بمناسبة نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق العاشر من رمضان كما حكى قصص من تأليفه بعضها لبطولات حقيقية ومنها لطفل صغير اسمه شامخ وهو ما تفاعل معه الأطفال بشدة، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال.



أعقب ذلك تقديم استعراضات لفرقة الفنان ناصر العريان.



وفي البرجولا قدمت فرقة كذالون للعرائس والمسرح الأسود عرضين، الأول "العازفين والتنورة" والعرض الثاني "سموكة" للكاتبة د.أماني الجندي من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل بتقنية المسرح الأسود، تصميم العرائس تريزا فريد، شعبان أبو الفضل، ديكور عرض سموكة هبة رشدي، ولاء يسري، هندسة صوتية ميسرة خيري، إخراج شعبان أبو الفضل.



وعلى المسرح الكبير قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فقرة السيرك القومي التي لاقت إعجاب وتفاعلمن الجمهور، واختتمت الفعاليلت بعرض مسرحية "لمة رمضان" تأليف وإخراج صلاح لبيب.



وعلى الجانب الآخر وفي معرض فيصل للكتاب الذي يشارك فيه المركز القومي لثقافة الطفل في نفس التوقيت بمعرض لأحدث الإصدارات، تم تقديم ورش رسم وتلوين للصغار وأورجامي، للفنانين مايكل ميشيل وخالد المصري، بإشراف الدكتورة صفية عرفات ومحمد عادل عبد الغني.