الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هيئة قضايا الدولة تهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

المستشار دكتور ابو
المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وأكد على أخلص معاني التقدير والوفاء لما قدمه رجال جيش مصر العظيم من تضحيات وبطولات لحماية الوطن عبر التاريخ القديم والحديث شهد بها الداني والقاصي وكانت أساسًا لبناء مصر الحديثة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العريق من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وتنوب هيئة قضايا الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.

كما تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.

ويتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما أنهم يتمتعون كما غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا المادية والمعنوية الممنوحة للهيئات القضائية.

المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي 25 أبريل موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021 عيد تحرير سيناء

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