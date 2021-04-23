أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

سواء سقط الصارخ السورى بالقرب من مفاعل «ديمونة» النووى، كما أكدت وسائل إعلام غربية وعربية، أو كان بعيدًا، كما يزعم الإسرائيليون، فما اتفق عليه الجميع هو أن صافرات الإنذار انطلقت، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تتمكن من اعتراض الصاروخ. ولا نعتقد أننا قد نعرف شيئًا عن نتائج التحقيقات التى قيل إن السلطات الإسرائيلية تجريها بشأن فشل التصدى للصاروخ.

دوى الانفجار كان قويًا جدًا وهز المناطق القريبة من مفاعل ديمونا، حسب القناة العبرية الـ«13»، وكذا كانت صافرات الإنذار. وأكدت جريدة «جيروزاليم بوست»: أن الإسرائيليين سيتذكرون تلك الواقعة طوال حياتهم، لأنها تلخص كل مخاوفهم، ثم طرحت الجريدة السؤال الأهم: ماذا كان سيحدث لو سقط الصاروخ داخل المفاعل؟ وأجابت بأنهم كانوا سيستيقظون على واقع مختلف تمامًا. وربما تتضح الإجابة لو عرفت أن المخابرات الأمريكية كانت قد سربت، سنة 1990 أن لدى إسرائيل ما بين 70 و130 رأسًا نووية.

رواية الجيش الإسرائيلى قالت إن الدفاعات الجوية السورية أطلقت «صواريخ من طراز إس إيه 5» عدة باتجاه طائرات إسرائيلية كانت تقوم بنشاط أمنى فى الشطر السورى من هضبة الجولان. وزعمت أن أحد الصواريخ أخطأ هدفه وانزلق نحو الأراضى الإسرائيلية، وسقط فى منطقة النقب الجنوبية. وشددت على أن «الصاروخ الطائش» لم يسفر عن أى خسائر مادية أو بشرية، كما لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب منه حتى.

ربما على سبيل التباهى بـ«شعر بنت أختها»، زعمت وسائل إعلام إيرانية أن استهداف المفاعل الإسرائيلى كان ردًا «من إيران» على الهجوم على منشأة نطنز، دون أن يصدر تأكيد أو نفى إيرانى رسمى. كما لم تعلق سوريا على قصة الصاروخ الذى انطلق من أراضيها، مع أنها أقرت بإصابة بعض جنودها فى الهجوم الإسرائيلى المضاد، وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلًا عن مصدر عسكرى، أن وسائط الدفاع الجوى السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأن العدوان أدى إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

معادلة المنفعة المتحققة والضرر المحتمل، تقول إن الإسرائيليين ما كانوا سيهاجمون مواقع سورية أو سيستهدفون مواقع ومنشآت إيرانية حساسة، لو لم يكونوا مدركين أن رد الفعل سيكون ضعيفًا أو مجرد جعجعة بلا طحن أو طحين. وسبق أن أوضحنا، فى مقال سابق، أن استهداف منشأة «نطنز» النووية، لم يكن غير تأكيد جديد على أن إيران، التى تستأسد على الإيرانيين والعرب، تتحول إلى فأر مبلول أمام الإسرائيليين والأمريكيين.

مواقع ومنشآت إيرانية حساسة تعرضت لهجمات إسرائيلية عديدة، وعلماء إيرانيون كثيرون تم اغتيالهم. كما لم يتوقف الإسرائيليون عن شنّ الغارات ضد أهداف داخل الأراضى السورية، حتى بعد أن هدّد بشار الجعفرى، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، ضمنيًا، مساء 22 يناير 2019، أمام مجلس الأمن، بأن بلاده ستمارس حقها الشرعى فى الدفاع عن النفس وسترد على القصف الإسرائيلى لمطار دمشق الدولى، بمثله على مطار تل أبيب، إذا لم يتخذ المجلس إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية. إذ كانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت، فى ذلك الشهر، مطار دمشق الدولى، مرتين على الأقل.

نعرف، كما تعرف ويعرف الجعفرى، أن الاعتداءات الإسرائيلية ما كانت ستحدث أو ستستمر، لولا إخفاق مجلس الأمن فى تنفيذ قراراته على مدى عقود طويلة، ولولا الدعم اللا محدود الذى وفرته دول دائمة العضوية فى المجلس لهذا الكيان العنصرى المارق، وشجعه على زيادة جرائمه وانتهاكاته وممارساته الإرهاب بعيدًا عن أى مساءلة. وعليه، لم يكن غريبًا أن يرد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، على تهديد الجعفرى، بتأكيده على استمرار الضربات الجوية، زاعمًا أن الجيش الإسرائيلى هو الجيش الوحيد الذى يحارب الجيش الإيرانى فى سوريا.

لأى جيش فى العالم مهمتان أساسيتان، الأولى صدّ أى اعتداء على أراضى بلاده، والثانية إجبار العدو على عدم التفكير مطلقًا فى شن أى هجمات، من خلال ما يُعرف بالردع الاستراتيجى، والمقصود به أن يعرف العدو أن خصمه لديه الوسائل والأدوات والقوة اللازمة للردع والرد، وبالتالى يتوقف تفكيره ونيته فى مجرد شن هجمات أو البدء باعتداءات.

فى مثل هذه الأيام منذ 48 سنة، تحديدًا فى 16 أكتوبر 1973، الموافق 20 رمضان 1393، قال الرئيس السادات أمام مجلس الشعب، فى خطاب النصر التاريخى، إن «الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم (أوهمت الإسرائيليين) بأكثر مما يقدرون على تحمل تبعاته». ومن القاعدة التوراتية، أطلق الزعيم المصرى الراحل ذلك التهديد الذى لا نرى، اليوم، ما يمنع الجيش العربى السورى من تنفيذه: «العين بالعين.. والسن بالسن.. والعمق بالعمق». ولسنا فى حاجة إلى التأكيد على أن البادى أظلم.. وأكثر إجرامًا.