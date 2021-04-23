آخر حوار للراحل مصطفى محرم: تامر حبيب وعمرو سمير «حرامية أفكار»

مؤلف «الحاج متولي»

الراحل مصطفى محرم:

◄ تامر حبيب وعمرو سمير عاطف حرامية أفكار

◄ مسلسل ب 100 وش فيلم اجنبي في الأساس

◄ وهذه هي الشروط التي يجب توافرها في السيناريست

◄ هذه وصيتي لإخراج جيل جديد من الكتاب

◄ أصحاب الورش الان يسرقون مجهود الشباب وذلك عمل يعاقب عليه القانون

الكاتب مصطفى محرم الذي رحل ليلة امس كان من أكثر الكتاب بالوسط الفني جرأة فى تصريحاته، فهو يقول الحق دون الخوف من غضب احد ودون اى اعتبارات دبلوماسية من التى يتصف بها أهل الفن، وتشهد مذكراته الشخصية التى دونها فى سلسلة " حياتى فى التلفزيون" وحياتي فى السينما" الكثير من الاسرار وكواليس اخفاها النجوم حرصا على صورتهم .

وفى لقاءنا مع اليسناريست الكبير قبل وفاته كان له عدة تصريحات نارية نسرد بعضها هنا والبعض الاخر نحتفظ به للنشر فى اوقات أخرى.

قال مصطفى محرم إن ورش الكتابة فى الدراما هو عرف موجود منذ زمن فى العالم، انما هنا فى مصر هو نظام به خلل كبير لأن القائمين اصلا على ورش الكتابة ليس لديهم اى خبرة اصلا فى الكتابة، وهو نفسه لم يسمع عن الكثير منهم، وقال ان السوق الدرامي اصبح يعطى فرص لاشخاص كتبوا مسلسلا واحدا بلا قيمة ليكونوا رؤساء لورش درامية وهما اساسا فى حاجة لكي يأخذوا ورشة لكي يتعملوا اصول الكتابة.

وهاجم محرم ورش الكتابة الحالية وقال من الذي اعطي الحق لرؤساء الورش الان ان يكونو ورشة وهم بلا تاريخ، وما الذي سيعلموه لاعضاء الورشة الذين من المفترض ان يتعلموا من خبرة رؤساء الورشة سواء بشكل مباشر من خلال تهذيب ما يكتبون من افكار او من خلال الاحتكاك المباشر بهم منبها ان اصحاب الورش الان يسرقون مجهود الشباب وذلك عمل يعاقب عليه القانون.

وعند سؤاله عن رأيه فى اصحاب الورش الان قال محرم إن تامر حبيب وعمرو سمير عاطف حرامية أفكار بينما أحسنهم مريم نعوم التى تحاول أن تبدع.

وقال محرم ان السرقة التى تحدث فى الدراما الان جريمة، موضحا ان هناك فرق كبير بين السرقة والاقتباس، موضحا ان معظم اعمال بديع خيري ونجيب الريحاني كانت مقتبسة من اعمال أجنبية ولكن تم تمصيرها بعبقرية فلا تستطيع أن تعرف ما هى الاعمال الاصلية التي اقتبسوها منها، اما ما يحدث الان فهي سرقة علنية، والدليل مسلسل "ب 100 وش" الذي هو فى الاصل فيلم اجنبي، فلا ذلك شكل اللصوص المصريين ولا تلك طريقتهم فى السرقة ولا فى الاجتماعات، وابدي محرم استغرابه من نيتهم فى عمل جزء جديد من المسلسل وقال اكيد بيدورو على فيلم اجنبي جديد عشان يعملوه.

وعن الشروط التى يجب توافرها فى اليسناريست قال محرم اولا وثانيا وثالثا ان يكون موهوبا فى الكتابة، ولديه الملكة فى كتابة الحوار الجيد والمواقف المهمة ثانيا أن يعي بعلم السيناريو والدراما فالموضوع مش تصبيع كفته على حد تعبيره، واخيرا أن يكون لديه الوعي والادراك والتعلم من القدماء فى المهنة كما فعل جيله مع جيل الكتاب الاكبر منهم، وتلك الشروط ان لم تتحقق فى السيناريست فهو ينهي حياته مبكرا فلا يكون له ماضي ولا مستقبل لانه سيقسط من ذاكرة السينما وذاكرة التاريخ.

اما عن اخراج جيل جديد من الكتاب فيقول محرم لابد من حدوث ذلك لإنقاذ الدراما الحالية، فالذي يحدث الان من مسلسلات المفترض انها اعمال كوميدية هى سخافة وقلة أدب، والطريقة الوحيدة لإخراج جيل جديد هو التعاون بين الجيلين الحاليين من الكتاب، نافيا تلك العبارة الشهيرة التي تقول ان جيله هو الجيل الذهبي في الكتابة أمثال أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد، وقال مفيش حاجة اسمها كده، كل جيل فيه مبدعين ولكن المشكلة ان لا يتم احتوائهم واحتضانهم وتعريفهم بقواعد الدراما الصحيحة ليست التى تعرض الان.