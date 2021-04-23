الشرطة الفرنسية تعتقل 3 مقربين من التونسي منفذ هجوم الطعن بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 3 أشخاص مقربين من التونسي منفذ هجوم الطعن جنوب باريس، وفق قناة العربية.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن الرجل الذي قتل شرطية طعناً أمس الخميس، عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قتل برصاص شرطي.

وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

وفي أول تعليق على الهجوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تستسلم أمام "الإرهاب".

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن مهاجما مسلحا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس اليوم الجمعة. وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وإذاعة أوروبا 1، أن الضحية توفيت متأثرة بجراحها.

ولم تتضح دوافع المهاجم. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم وتمكنوا من السيطرة عليه.

وقالت قناة بي.إف.إم التلفزيونية، إن المهاجم تونسي الجنسية، وإنه قتل رميا بالرصاص. وقال دارمانان إنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال مسؤولون إن المدعي العام في فرساي يحقق في الواقعة.