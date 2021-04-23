رفع 380 طن قمامة في حملات نظافة بمدينة إطسا بالفيوم

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وصيانة وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وبناءً على تعليمات الدكتور محمد عماد نائب المحافظ خلال الزيارة الليلية التي أجراها بمركز إطسا مساء يوم الأربعاء والتي أكد فيها بسرعة عمل حملة نظافة بطريق منية الحيط / معجون.

شنت الأجهزه التنفيذية بمركز إطسا برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، عدة حملات نظافة بدائرة المركز بدأت بحملة بقرية شدموه بطريق منية الحيط / معجون وتم رفع جميع تراكمات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي، حيث تم رفع حوالي ٣٥ طن قمامة.

وأعلن رئيس مركز ومدينة إطسا، أنه تم رفع ٣٥٠ طن قمامة واتربة ، وصيانة ٣٥ كشاف إنارة بمدينة اطسا وقرية الغرق وقلهانه مركز إطسا.

وقال رئيس مركز ومدينة إطسا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، استكملت اليوم حملات النظافة والتى اسفرت عن رفع ٣٨٠ طن شملت قرى (شدموه، جردو تطون الغرق، منية الحيط، قلمشاه) بالإضافة إلى مدينة اطسا عبارة عن اتربة وقمامة ومخلفات، مشيرًا إلى أن رئاسة مركز ومدينة إطسا وضعت خطة لتنفيذ حملات دورية للنظافة وتنفيذ برنامج يومى مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة .

وأضاف أن حملة صيانة و مراجعة أعمدة الإنارة بمركز اطسا تمكنت اليوم من اصلاح وصيانة ٣٥ كشاف بقرى الغرق وقلهانه وشدموه بالاضافة الى تركيب لمبات للاعمده التالف.

وعلى صعيد آخر تابع رئيس المركز اعمال التعقيم والتطهير للمنشآت والمواقع بمدينة اطسا والتي شملت شارع عمر بن الخطاب وشارع ابوبكر الصديق ومنطقة الصهريج وميدان اطسا ومستشفى اطسا المركزي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التدابير الاحترازية.

وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى أن تلك الحملات تاتى فى إطار خطة عمل متكاملة، للوصول بالأماكن المستهدفة إلى أفضل صورة وإظهار مركز إطسا بالشكل الجمالى والحضارى اللائق، والتاكيد على ضرورة المتابعة الميدانية ومراقبة الجودة للعمل وخط سير الاعمال بصورة يومية، جنباً إلى جنب مع حملات الازالات لكافة التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية والاشغالات دون تهاون، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

FB_IMG_1619203634123

FB_IMG_1619203621144