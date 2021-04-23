«الصحة» تحدد خطوات متابعة مرضى العزل المنزلى لحالات كورونا بالمجان

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلى مجاناً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه يتم التواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلى من خلال إرسال كلمة "عزل" في رسالة إلى الرقم 1440 لتسجيل البيانات الخاصة بالحالة، أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزلياً.

وأكدت ضرورة أن يجب أن يكمل المواطن ادخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات كاملة، وفى حالة الاختيار من متعدد يجب ادخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة، وفى حالة ادخال رقم خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وادخال كلمة عزل مرة أخرى ثم اعادة إدخال البيانات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 219774 من ضمنهم 165348 حالات تم شفاؤها، و 12914 حالة وفاة.