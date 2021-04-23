ريف جديد.. 1136 مشروعا ضمن «حياة كريمة»

«التنمية المحلية»: 1136 مشروعًا دخلت حيز التنفيذ فى 51 مركزًا

قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن نتائج عملية متابعة البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الجارى، تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ فى ٥١ مركزًا مستهدفًا بما يمثل ١٠٠٪ من النطاق الجغرافى، حيث يجرى التنفيذ الفعلى لعدد ١١٣٦ مشروعًا فى ٦٠٩ قرى تتبع نطاق ٢٦٧ وحدة محلية، بما يغطى حوالى ٨٤ ٪ من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة «٣١٧ وحدة محلية».

وأضاف، فى بيان، أمس، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين بشكل مستمر كل تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة عبر تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات تتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم فى عضويتها مسئولى المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

وذكر أنه يتم التجهيز لتنفيذ ٣٧٦٧ مشروعًا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد ٣٢١٨ مشروعًا جاهزًا للتنفيذ، لافتًا إلى أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، وانقسمت المشروعات الجارية حاليًا إلى ٦٥٦ مشروعًا جديدًا تم بدء تنفيذها من يناير ٢٠٢١، بالإضافة إلى استكمال ٤٨٠ مشروعًا، وهى مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة.

وأضاف أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ «٣٨٧ مشروعًا جاريًا، منها ١٨٩ مشروعًا جديدًا و١٩٨ مشروع استكمال»، يليها مشروعات الصرف الصحى بإجمالى ٣٨٥ مشروعًا، منها ٢٤٨ مشروعًا جديدًا بدأ من يناير ٢٠٢١ أو ما بعد ذلك و١٣٧ مشروعًا بدأ التنفيذ قبل ذلك «استكمال».

وواصل أن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة «١٢٦ مشروعًا»، ثم برامج الإدارة المحلية «٩٢ مشروعًا»، ثم مشروعات مياه الشرب ٧٦ مشروعًا جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجارى تنفيذها التى بلغ عددها ٢١ مشروعًا منها ١٩ مشروعًا جديدًا ومشروعا استكمال.

وفيما يتعلق بمشروعات الرى وتبطين الترع فقد بلغ عددها ١٥ مشروعًا منها ٨ مشروعات جديدة و٧ مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعى فقد بلغ عدد المشروعات الجارية ١٤ مشروعًا منها ١٣ مشروعًا جديدًا ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب فقد بلغ عدد المشروعات الجارية ١١ مشروعًا منها ١٠ مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيرًا مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطرى فقد بلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها ٤ مشروعات منها ٣ مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحى، أشار «شعراوى» إلى أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات على تبنى مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضى من خلال إصدار الكتاب الدورى ٣١ لسنة ٢٠٢١ المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضى المطلوبة لمشروعات الصرف الصحى، سواء من خلال حصر أراضى أملاك الدولة التى يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات، أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير أراضٍ عن طريق التبرع الفردى أو المجتمعى.

كما تم توفير الأراضى المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات عليها، وحصر أراضى أملاك الدولة وأى جهات أخرى بخلاف الإدارة المحلية «كالأوقاف-الإصلاح الزراعى- جهات أخرى»، ودراسة مدى ملاءمتها فنيًا وإعداد المستندات الخاصة باتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحى، كما قامت الوزارة بدور كبير فى التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ بعدد من القرى.

وأوضح الوزير أن الوزارة والمحافظات نجحت فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات فى أكثر من ٩٠٪ من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجارٍ التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير ١٧٧ قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و١٢ قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضى المطلوبة لها وجارٍ أعمال المعاينة الفنية لها.

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسى لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، قال إن وزارة التنمية المحلية قامت بإنهاء إجراءات حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى ٥١ مركزًا بعدد «٣١٧» وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنًا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض، وتم إنهاء رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لـ٥١ مركزًا.

وذكر أن مجمع الخدمات سيضم مقرًا للوحدة المحلية القروية، ومقرًا للمجلس المحلى القروى المنتخب، ومقرًا لمركز تكنولوجى مصغر، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وسجلًا مدنيًا، وشهرًا عقاريًا، ووحدة تضامن اجتماعى، وتعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.

الإسماعيلية تعليمات بتركيب أعمدة إنارة فى الطرق قبل حلول عيد الفطر

وجه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالعمل على توفير أعمدة كهرباء فى كل طرق وشوارع المحافظة، خاصة داخل المناطق المحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «بشارة» إن أجهزة المحافظة ستعمل على الانتهاء من أعمال أعمدة الكهرباء والإنارة العامة، سواء تركيب أعمدة جديدة أو صيانة القديمة منها، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وشدد المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ مسئول مبادرة «حياة كريمة» فى الإسماعيلية، على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل كل العقبات للإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الـ١٦ قرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير قرى الريف المصرى. وقال نائب محافظ الإسماعيلية إن المبادرة تعمل حاليًا فى ١٦ قرية و٣٧ تابعًا بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، وتشمل أعمالها إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وشبكات طرق حديثة وإعادة رصف المتهالكة منها، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي.

وتتضمن أعمال المبادرة أيضًا: تطوير ٤ مراكز شباب وإنشاء مركزين جديدين لخدمة أهالى شرق القناة، وإنشاء ٩ مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية ورفع كفاءة ٣ قائمة، وإنشاء نقاط جديدة للإسعاف ومركز تدريب لخدمة أهالى المنطقة، وإقامة نقطتين للذبيح.

كما تتضمن أعمال المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل، كلٌ على حسب حاجته، وذلك وفقًا لخطة الإسكان والتضامن الاجتماعى لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى، من أجل توفير سكن كريم، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الشاملة، والتنسيق بين كل الجهات وتذليل العقبات للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات.

ويهدف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى إلى إجراء تغيير شامل ومتكامل التفاصيل فى ١٥٠٠ قرية وتوابعها كمرحلة أولى، بالتناغم بين كل الأجهزة الحكومية المعنية.

الإسكندرية إنشاء 6 مدارس و4 محطات مياه وصرف فى قرى برج العرب

أعلن اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، عن البدء فى تنفيذ محطة للصرف الصحى فى قرية «برج العرب القديم»، ضمن مشروعات محطات الصرف والمعالجة الجارى تنفيذها بالمنطقة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسكندرية.

وأضاف: «كما تم البدء فى إنشاء ٦ مدارس جديدة، والعمل فى ٣ محطات رفع للمياه فى قرى أبوصير والكيلو ٣٨ وبرج العرب القديم، مع تغيير مواسير المياه فى بعض القرى ضمن خطة توصيل المياه للمنازل».

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن مخطط إنشاء ١٣ محطة معالجة للصرف الصحى، منها محطة رئيسية و١٢ محطة رفع، فى عدد من القرى والنجوع، إلى جانب إنشاء ٣ مدارس تجريبية لخدمة القرى الكبرى، و١١ مدرسة أخرى، بإجمالى ١٤ مدرسة لخدمة جميع القرى، بالإضافة إلى تطوير ٨ وحدات صحية وإنشاء مستشفى مركزى.

وناقش اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى قرى برج العرب القديمة، الهادفة لتطوير ٥٧ قرية بتكلفة تقدر بـ٣ مليارات جنيه.

وأوضح «الشريف» أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنسق مع جميع الجهات القائمة على المبادرة، للعمل بشكل متكامل على الإسراع فى تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة.

واختتم بأن «حياة كريمة» تهدف للنهوض بالريف المصرى وإحداث نقلة نوعية شاملة فى قراه، وسيكون لها مردود إيجابى قوى على المواطنين، وتعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء فى القرى والنجوع، والعمل على توفير كل المرافق والاحتياجات الأساسية لهم.

الفيوم خزان بـ40 مليون جنيه لحل أزمات مياه الشرب فى مركز يوسف الصديق

نفذ فريق التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الفيوم حملة طرق أبواب داخل قرية «كحك بحرى» التابعة لمركز يوسف الصديق، لتعريف المواطنين بمبادرة «حياه كريمة» ومشروعاتها، خاصة المتعلقة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن حملة طرق الأبواب شملت لقاء رئيس الوحدة المحلية ومسئولى الجمعيات الأهلية فى القرية، ثم إجراء زيارات للمواطنين فى منازلهم لتعريفهم بمبادرة «حياة كريمة» والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل توفير الخدمات الأساسية لهم. كما تم تنفيذ استطلاع رأى ميدانى داخل القرية، للتعرف على مشاكل المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والقطاع التجارى، والعمل على حلها من خلال إيجاد الحلول والبدائل المناسبة، بجانب التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة والخط الساخن «١٢٥» من أى تليفون أرضى لتلقى الشكاوى على مدار الساعة. وكشف «درة» عن أنه سيتم ضمن مبادرة «حياة كريمة» تنفيذ رافع وخزان فى قرية «كحك بحرى» بسعة تخزينية ٨ آلاف متر مكعب، بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، بهدف القضاء نهائيًا على عدم وصول المياه فى نهايات الشبكة. وتبلغ تكلفة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى مركزى إطسا ويوسف الصديق ٩.٧ مليار جنيه، بواقع ٥.٤ مليار جنيه لـ«إطسا»، و٤.٣ مليار جنيه لـ«يوسف الصديق»، علمًا بأن المركزين يمثلان نحو ٣٠٪ من إجمالى مساحة وعدد سكان محافظة الفيوم.

مطروح 296 ألف جنيه رسوم تصالح بناء لـ206 أسر

قال الدكتور عبدالرحمن الطباخ، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» فى مطروح، إنه جارٍ حاليًا استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، داخل قرى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، موضحًا أن ذلك يشمل إنهاء إجراءات المعاينات وإصدار الرسومات الهندسية، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين.

وأضاف «الطباخ»: «المعاينات وإصدار الرسومات الهندسية سيكونان برسوم رمزية، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على التخفيف عن الأهالى غير القادرين فى قرى مبادرة حياة كريمة».

وأشار إلى أن ذلك يأتى استكمالًا لمبادرة «التصالح حياة»، التى أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتنسيق مع مؤسسة «صناع الخير» ووزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى.

وأوضح أنه تم فحص ٧٢٢ حالة فى المرحلة الأولى، ودفع جدية التصالح لـ١٦٤ حالة منها، بواقع ١٣ أسرة فى قرية «السلام»، مركز الحمام، بإجمالى ٢٠ ألفًا و٣٠٠ جنيه، و١٧ أسرة فى قرية «زاوية العوامة» مركز الضبعة، بإجمالى ٢٤ ألفًا و٥٠٥ جنيهات، و٩ أسر فى قرية «سيدى شبيب» بـ١٢ ألفًا و٩٧٥ جنيهًا، و١٤٣ أسرة بقريتى «بهى الدين» و«المراقى»، و٣ أسر فى قرية «الحرابى» مركز الضبعة بـ٤ آلاف و٤٢٥ جنيهًا. وبيَّن أن إجمالى المبلغ المدفوع لمركزى الضبعة والحمام هو ٦٢ ألفًا و٢٠٥ جنيهات لـ٤٢ أسرة مستحقة، فيما بلغ إجمالى المبالغ التى تم دفعها فى مرحلتى المبادرة ٢٩٦ ألف جنيه لـ٢٠٦ أسر.

أسوان إضافة 143 ألفًا من أهالى نصر النوبة إلى المبادرة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إضافة قرى مركز ومدينة «نصر النوبة»، إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لخدمة ١٤٣ ألفًا و٥٠٠ نسمة فى ٩ وحدات محلية قروية رئيسية و٤٦ قرية أم وتابعة.

ويضاف «نصر النوبة» بذلك إلى مركزى «كوم أمبو» و«إدفو»، ليصل إجمالى القرى المدرجة والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية إلى ٣١ قرية رئيسية و١١٤ قرية فرعية وتابعة فى المراكز الثلاثة.

وأضاف «عطية» أن المشروعات المستهدفة ضمن «حياة كريمة» فى «كوم أمبو» و«إدفو» دخلت حيز التنفيذ الفعلى، على رأسها إنشاء ٢١ مجمعًا خدميًا «١٣ فى إدفو، و ٨ فى كوم أمبو»، بإجمالى تكلفة ١٩٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تضم مركزًا تكنولوجيًا وسجلًا مدنيًا وشهرًا عقاريًا ومكاتب تموين وبريد وتضامن اجتماعى، بجانب وحدات قروية ومجالس محلية.

وكشف عن أن تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يسير بوتيرة سريعة، وصلت نسبتها إلى ٤٠٪، بهدف إدخال خدمة الصرف الصحى بتكلفة تصل إلى نحو ١.٩ مليار جنيه، موضحًا أن هذا يتضمن ٣ مشروعات لخدمة ٩ قرى فى كوم أمبو، و١١ مشروعًا تخدم ٢٤ قرية فى إدفو، بالتوازى مع إنشاء ٨ محطات مياه شرب، إلى جانب ٩ نقاط إسعاف، وتجديد شبكات الكهرباء فى ١٠ قرى.

وبالنسبة لقطاع التعليم، قال محافظ أسوان إن «حياة كريمة» تتضمن إنشاء ١٠ مدارس تضم ١٢٦ فصلًا دراسيًا، لخدمة ٧ قرى فى كوم أمبو وإدفو، بتكلفة ٥٦.٢ مليون جنيه.