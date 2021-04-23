الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة..يمنع نهائيا اى زيادة في تعريفة الأجرة والموصلات بالمحافظة

محافظ البحيرة: لا زيادة في تعريفة الأجرة بعد رفع أسعار البنزين

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسي والسرفيس وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

وأضاف أنه عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع  أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "أبريل، يونيو" ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع " يناير ، مارس" .، وذلك اعتبارا من "صباح اليوم الجمعة" ، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82ـ ، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين  95 ، وجه الوحدة المحلية بالمراكز والقرى عمل حملات مكبرة على المواقف لمنع أى تلاعب أو زيادة فى الأجرة، مشيراً أنه لا توجد أى زيادة في الأجرة المقررة.

كما أشار محافظ البحيرة  إلى أن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين  تضمن تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع .

بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية موكدا أن كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة " المرور والوحدات المحلية والمواقف " بمتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال للمخالفين.

اللواء هشام هشام أمنة محافظة البحيرة

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