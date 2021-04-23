«العدل للدراسات»: الاستثمارات الروسية بمصر في حالة نمو مستمر

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عودة الاتصال الذي تم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين يوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا على أعلى مستوى.

وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الدستور» أن العلاقات الروسية المصرية تعيش فترة من الازدهار والتنمية خاصة مع المشروعات الاقتصادية الهامة التي تنفذها مصر حاليا.

وأشار إلى أن الاستثمارات الروسية بمصر في حالة زيادة بسبب العلاقات القوية بين مصر وروسيا.

وأوضح أن روسيا حليف مميز لمصر في العديد من المجالات.