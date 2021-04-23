الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العدل للدراسات»: الاستثمارات الروسية بمصر في حالة نمو مستمر

العدل للدراسات :
العدل للدراسات : الاستثمارات الروسية في مصر في حالة نمو مستم

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عودة الاتصال الذي تم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين يوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا على أعلى مستوى.

وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الدستور» أن العلاقات الروسية المصرية تعيش فترة من الازدهار والتنمية خاصة مع المشروعات الاقتصادية الهامة التي تنفذها مصر حاليا.

وأشار إلى أن الاستثمارات الروسية بمصر في حالة زيادة بسبب العلاقات القوية بين مصر وروسيا.

وأوضح أن روسيا حليف مميز لمصر في العديد من المجالات.

السياحية الاقتصاد العدل للدراسات الاقتصادية التعاون المشترك العلاقات الاقتصادية

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