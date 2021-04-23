الزمالك للاعبيه: «اللي عايز يمشي يجيب عرض.. واللي قاعد يسكت»

ظهرت علامات الغضب على أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال حديثه مع لاعبيه على هامش مران اليوم.

وجاء انفعال أسامة نبيه بسبب تصريحات بعض اللاعبين أو تلميحاتهم خلال الآونة الأخيرة، حول رغبتهم في الرحيل عن صفوف الزمالك، سواء أحمد سيد "زيزو" الذي ألمح إلى إمكانية رحيله إلى الأهلي، وكذلك التونسي فرجاني ساسي الذي يماطل في تمديد عقده مع النادي، وآخرهم محمد عواد الذي تحدث اليوم في وسائل الإعلام وطالب بالموافقة على رحيله بسبب عدم منحه فرصة المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"الكابتن"، أن نبرة أسامة نبيه خلال حديثه مع اللاعبين كانت حادة للغاية، حيث قال نصياً إن من يرد البقاء فليصمت ويركز في الملعب، ومن يرد الرحيل فعليه بالتحدث رسمياً مع الإدارة وإبداء رغبته في الرحيل وعدم الحضور إلى التدريبات مرة أخرى.

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