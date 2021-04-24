شيماء الكومي: السيسي رجل استثنائي في تاريخ نصرة المرأة المصرية

قالت الدكتورة شيماء الكومي، مساعد رئيس حرب الحركة الوطنية المصرية، إن تاريخ المرأة المصرية سيبقى شاهداً على محورية دورها في الكفاح والنضال من أجل تحرير الأرض والدفاع عن قضايا الوطن، وستظل رمزاً للعطاء والشموخ نظراً لما قدمته وتقدمه من دعم ومساندة طوال مسيرتها النضالية. .

وأردفت الكومي: “نحتفل خلال هذه الأيام بذكريات خالدة في سجلات الوطنية المصرية مثل ذكرى انتصار العاشر من رمضان وذكرى تحرير سيناء، كان للمرأة فيها دور تاريخي يؤكد عظمتها ووقوفها بجوار الرجل سواء في أيام السلم أو أوقات الحرب”.



- قصص من الجهاد والكفاح

وأوضحت شيماء الكومي، أن المرأة المصرية في حرب العاشر من رمضان سطرت قصصاً من الجهاد والكفاح الذي يعكس بسالة دورها التطوعي المساعد والمساهم في تخفيف وطأة الأحداث وصعوبتها، لذا نشطت المنظمات النسوية في المستشفيات تعالج الجرحى وتطبب المصابين وتقدم المساعدات لأسر الشهداء والابطال الذين ضحوا بحياتهم، ووقفت المرأة بجوار الرجل سواء كانت أماً أو زوجة أو أخت أو ابنة، بجسارة تقدم سندها في الدنيا بنفس راضية وطيب خاطر إلى ميادين المعارك، مضحياً بروحه وبجسده كي يحرر الأرض من دنس الاحتلال الذي لوث أرضنا.

- السيسي رئيس استثنائي

وتابعت الكومي قائلة: وأنا واحدة من نصف المجتمع، أجدد العهد بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح المرأة حقوقاً تاريخية، وأفسح لها مجال واسع من الممارسة والمشاركة في بناء الدولة داخل دوائر صنع القرار سواء في دواوين الحكومة أو في المجالس النيابية، فالتحية واجبة لهذا الرجل الاستثنائي في تاريخ مصر".