الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنداري: عودة الروس لمصر سترفع إشغالات الفنادق

البنداري: عودة الروس
البنداري: عودة الروس لمصر ستعمل علي ارتفاع نسبة الشغالات في

قال المحاسب شريف البنداري رئيس شركة «إيجوث»، إن عودة الروس لمصر تمثل أهمية كبرى لقطاع السياحة في مصر.

وأضاف البنداري في تصريحات لـ«الدستور» أن الروس يحبون مصر وحريصون على زيارة مصر سنويا، مما يؤكد أن عودة السياحة الروسية ستعمل على تنشيط السياحة بمصر في ظل الأزمة الموجودة بسبب الآثار السلبية لكورونا.

وأشار إلى أن عودة السياحة الروسية تمثل رسالة ايجابية لجميع الوفود في العالم أن مصر أمنة ومستمرة.

وأوضح أن عودة الروس ستعمل على ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق.

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