أحمد شاكر عبداللطيف: لبست شخصية الخائن محمد عويس.. والناس لن تكرهنى

كشف الفنان أحمد شاكر عبداللطيف عن كواليس تجسيده شخصية الضابط الخائن محمد عويس ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل الاختيار، مشيرًا إلى تلقيه ردود أفعال واسعة عن الدور، وهو ما يؤكد نجاحه فى أداء الشخصية جيدًا.

وأعرب «عبداللطيف» عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل كونه عملًا وطنيًا يؤرخ لفترة مهمة فى تاريخ مصر، مثنيًا على التعاون مع المخرج الكبير بيتر ميمى والفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى.

وتحدث الفنان عن سر غيابه لمدة ١٠ سنوات عن الشاشة فى أعقاب أحداث «الربيع العربى»، وكذلك دوره فى المسرح القومى ومحاولة إعادته لعرشه مجددًا.

■ بداية.. ماذا عن دورك فى الجزء الثانى من الاختيار؟

- شرف كبير لى المشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل الاختيار، خاصة أنه عمل وطنى ينتظره الجميع منذ الإعلان عن بداية تصويره، فهو يخلد بطولات رجال الشرطة الذين دافعوا عن مصر بأرواحهم، لذا أعتبره مثل أفلام «العمر لحظة والرصاصة لا تزال فى جيبى»، فالعمل يتناول فترة مهمة عند المصريين، والملخص فيها هو استعادة مصر من يد قوى الإرهاب، ومثلما قال أمير كرارة فأنا أتوقع أن يكون الجزء الثانى أفضل من الأول.

■ مَن رشحك للدور؟

- المخرج بيتر ميمى.. أخبرنى عن تفاصيل الدور وشعرت بأنه مختلف، وأنا أحب أعمال بيتر فهى كلها جيدة ويستطيع استثمار مهارات الفنانين، كما أن سيناريو الجزء الثانى رائع، وهو للكاتب هانى سرحان، وهناك حالة من الحب والود بين جميع المشاركين فى هذا الجزء، فكلنا جنود حقيقيون فى جيش الوطن.

■ ماذا عن أداء شخصية الضابط محمد عويس؟

- تلبستنى شخصية الضابط الخائن فعليًا، لذا أقول للجمهور لا تربطوا بين أحمد شاكر وبينها، فقد تلقيت رسائل من بعض الذين تأثروا بالشخصية وانتابهم نوع من الحزن، وأدركت حينها أننى أديت الشخصية بشكل جيد ونجحت فى تجسيدها.

■ هل يعنى ذلك أن الجمهور قد يكره الممثل بسبب شخصية؟

- من الممكن أن يكره الجمهور شخصية محمد عويس، ولكن لا أعتقد أنهم سيكرهوننى، وأعد الجمهور بأحداث مشوقة فى الحلقات المقبلة، خاصة أنها أحداث حقيقية.

■ ماذا عن التعاون مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكى؟

- سعيد بالعمل معهما، هما يعلمان جيدًا ما يحتاجه المخرج بيتر ميمى، وعلى المستوى الإنسانى فهما رائعان، وكريم شخصية نقية ومكى ممثل «اكتشاف» والكوميديا التى يقدمها تجعله مختلفًا تمامًا عن جيله فى هذا اللون.

■ ما رأيك فى إياد نصار؟

- من الممثلين «الهايلين» وسعدت بالعمل معه، وكانت بيننا مواقف كثيرة جيدة خلف الكواليس، وأتمنى تكرار التجربة معه، كما سعدت أيضًا بالعمل مع أسماء أبواليزيد وإنجى المقدم وبشرى.

■ هل يمكن أن تحدثنا عن كواليس المسلسل؟

- كانت رائعة جدًا، والمخرج أعطى كل فنان الفرصة ليقدم ما لديه بحرية، وهناك تفاصيل درامية جعلتنا جميعًا نبدع فى أدوارنا.

■ ما أبرز الصعوبات التى واجهتك فى العمل؟

- الصعوبة هى تجسيد فترة ما زالت أحداثها حاضرة، ونقلها بكل ما فيها، والتأكيد على أن الفن شاهد على العصر، وكان التحدى هو كيف نستطيع تقديم هذه الفترة بكل أمانة دون زيادة أو نقصان.

■ لماذا قبلت بالمشاركة فى بطولة جماعية؟

- أهم من كل شىء هو طبيعة العمل نفسه، خاصة مع وجود شركة إنتاج كبيرة مثل سينرجى، وهناك طفرة كبيرة حدثت فى مصر فى الدراما، فقد عادت الدراما المصرية إلى سابق عهدها أخيرًا.

■ ما سر غيابك عن الشاشة لمدة ١٠ سنوات؟

- هى أقل من ١٠ سنوات، كنت قلقًا جدًا على البلد بعد الثورات، وقد كنت ضيفًا ثانويًا فى مسلسلات رمضان، وشاركت فى أعمال أفخر بها مثل «أسمهان» و«فريد الأطرش» و«دكتور مصطفى مشرفة» و«رجل من هذا الزمان»، كما حصلت على جوائز وتكريمات، وهى محطات تجعلنى أتأنى فى اختيار أعمالى بعد النجاحات التى حققتها.

وأيضًا، عملت فى مكان أحبه جدًا وهو المسرح القومى، ولكنى أحببت أن أكون ممثلًا وليس إداريًا، وكان همى أن يستعيد المسرح مكانته، وبالفعل عملت مسرحيات ناجحة، حضرها الكثير من الجمهور.

■ إلى أين وصل مسلسل «بالحب هنعدى» مع سميرة أحمد؟

- المسلسل فى مرحلة الإعداد منذ فترة طويلة، وسعيد بالوجود مع الفنانة سميرة أحمد، وهو من تأليف يوسف معاطى وبه العديد من النجوم، وأتمنى إنجاز العمل.

■ أخيرًا.. ماذا عن الجديد لديك؟

- أجهز لفيلم سينمائى سيكون مفاجأة للجمهور مع مخرج رائع وهو عمل مصرى بمقاييس «هوليوودية»، وسعيد جدًا بالمشاركة فى هذا العمل.