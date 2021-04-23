إياد نصار: شخصية الشهيد مبروك ملحمية.. ولم أشارك فى أعمال أخرى برمضان تقديرًا له

«كأنه هو».. جرت هذه العبارة على ألسنة المصريين والعرب حينما شاهدوا النجم إياد نصار يجسد شخصية البطل الشهيد محمد مبروك، خلال مسلسل «الاختيار ٢»، فقد كان صادقًا لدرجة أنه نال تصفيقًا صامتًا بالدموع.

وفى حواره مع «الدستور»، حكى النجم إياد نصار كيف جسد شخصية هذا البطل الكبير، كاشفًا عن أنه لم يشارك فى أى عمل درامى آخر فى الموسم الرمضانى، تقديرًا لأهمية الشخصية التى يجسدها، بعد أن تواصل مع أسرة البطل الشهيد.

وشدد «إياد» على أنه بذل مجهودًا كبيرًا لكى يتقمص تلك الشخصية، التى تستحق كل احترام وتقدير، وقال: «شرف لى أن أجسد شخصية هذا البطل الكبير، الذى فدى الوطن بروحه».

■ بداية.. ما إحساسك بعد المشاركة فى مسلسل «الاختيار ٢»؟

- أشعر بالفخر.. شرف لى أن أشارك فى عمل كبير مثل «الاختيار ٢»، فهو عمل وطنى مهم، مثل فيلم «الممر» الذى شاركت فيه مع النجم أحمد عز، والجزء الأول من مسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة.

وسبب سعادتى أن هذا العمل يسلط الضوء على فترة زمنية لها علاقة بأبطال مصر من رجال الشرطة، وبمجرد أن أمسكت السيناريو أحببت تفاصيل الشخصية، وكنت أنتظر، بفارغ الصبر، أن أحكى للجمهور كيف كان يعيش البطل الشهيد محمد مبروك، الذى تعرض للاغتيال بسبب دوره الكبير فى الدفاع عن مصر وحمايتها من الإرهاب والتطرف.

■ ما الفرق بين الجزءين الأول والثانى من مسلسل الاختيار؟

- أرى أن الجزء الثانى من المسلسل لا يقل أهمية عن الأول، وأشعر بسعادة كبيرة لأن هذا المسلسل قدم مادة وطنية دسمة وحقيقية للجمهورين المصرى والعربى، حول شهداء نقدّر ما بذلوه لتحقيق مصلحة الوطن، ونعتز بهم، فقد ضحوا بأعمارهم كى ينعم الشعب بالأمن والأمان.

وأعتقد أن المشاهد رأى الكثير من الحقائق خلال الحلقات التى جرى عرضها، وقد شعرت بما يشعر به المشاهد حاليًا، الحزن على أبطالنا الذين رحلوا، والسعادة لأن الدولة المصرية انتقمت من هؤلاء المتطرفين.

■ كيف كانت استعداداتك لتجسيد شخصية الشهيد البطل محمد مبروك؟

- حينما شاركت فى فيلم «الممر» كان لا بد من أن أخضع لتدريبات رياضية مكثفة تناسب طبيعة الشخصية التى سأجسدها، أما فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، كان علىّ أن أتدرب بشكل مختلف، عبر معرفة تفاصيل شخصية البطل الشهيد محمد مبروك، وهى تدريبات أصعب بكثير من التدريبات الرياضية.

كان لا بد من أن أصل إلى روح شخصية هذا البطل الكبير، الذى قدم روحه فداءً للوطن، حتى تصل الشخصية للجمهور بالشكل المطلوب.

وأرى أن تجربة مشاركتى فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» تختلف تمامًا عن تجربة مشاركتى فى «الممر»، فشخصية الشهيد مبروك ملحمية، وكان لا بد من تقديمها بشكل احترافى، لتصل حقيقة الوطنية والفداء لكل شعوب العالم العربى.

■ كيف كان التعاون مع المخرج بيتر ميمى فى هذه المرة؟

- بيتر مخرج متميز، يستطيع أن يجعل الممثل يقدم أفضل ما لديه، وأرى أنه يسير بخطى ثابتة نحو النجاح، ويطور من نفسه بشكل ملحوظ، وأعتقد أن أعماله كفيلة بأن تؤكد ذلك.

أول تعاون جمع بينى وبين بيتر كان فيلم «كازابلانكا»، إلى جانب الزملاء أمير كرارة وعمرو عبدالجليل وغادة عادل وفنانين آخرين متميزين، ومنذ تلك اللحظة تأكدت من أن بيتر ميمى مخرج فارق ومحترف، يتخذ قراراته بثقة، وهو أحد المخرجين الأذكياء.

وفى هذا العام، استطاع بيتر أن يقدم للمشاهد وجبة فنية دسمة مليئة بالتنوع والرقى على مستوى شكل الكادرات التى تظهر للمشاهدين خلال حلقات هذا العمل، وأنا أحبه على المستوى الشخصى.

■ ما رأيك فى السيناريو الذى كتبه هانى سرحان؟

- هانى سرحان مؤلف متمكن وذكى للغاية، ويملك شخصية تظهر بوضوح فى أعماله، وأحييه على كتابة هذا العمل بشكل يصل بسهولة إلى قلوب المشاهدين، فقد نجح فى تحويل عمل وثائقى إلى عمل فنى ملىء بالمشاعر، لذا أرى أنه كاتب محترف.

■ كيف كان التعاون مع كريم عبدالعزيز؟

- أحب كريم عبدالعزيز على المستويين الشخصى والفنى، وشعرت بسعادة كبيرة حينما تعاونت معه فى هذا العمل، وهو التعاون الثانى بيننا بعد فيلم «الفيل الأزرق ٢».

■ .. وماذا عن النجم أحمد مكى؟

- هذا هو التعاون الأول بينى وبينه، وأرى أنه موهوب جدًا، ويبذل مجهودًا كبيرًا لتقديم فن راقٍ لجمهوره، وسعدت بالعمل معه، وكان التعاون مثمرًا لأبعد الحدود، وأتمنى أن يتكرر.

■ لماذا لم تظهر فى أعمال أخرى خلال الشهر الكريم؟

- رأيت أن تجسيد شخصية البطل محمد مبروك مسئولية كبيرة، وشرف كبير، لذا قررت ألا أشارك فى أى أعمال أخرى خلال شهر رمضان، واتخذت هذا القرار بعدما تواصلت مع أسرة الشهيد، لأننى رأيت أن الشهيد مبروك يستحق التكريم اللائق والتركيز الشديد حتى تخرج الشخصية بكل صدق.

■ ما موقف «الاختيار ٢» من المنافسة الدرامية فى رمضان؟

- أرى أن مسلسل «الاختيار ٢» يغرد فى منطقة مختلفة تمامًا، وهذا ظهر منذ العام الماضى، فلا مجال لمقارنته ببقية المسلسلات، لأن له طبيعة مغايرة، فقصته واقعية وتلمس القلوب، فجميع المصريين عاشوا هذه الأحداث، والآن نتذكرها ونحتفى بالشهداء.

■ إذا انتقلنا لملفات أخرى.. ما مستجدات فيلم «الكاهن»؟

- فيلم «الكاهن» مختلف بشكل كبير عن كل ما قدمته، من حيث النوع والفكرة، إذ يناقش قضية التكنولوجيا والسيطرة على المعلومات وطبيعة هذه السوق، وأرى أنه سيكون عملًا مهمًا فى تاريخ السينما العربية، وأقدم خلاله شخصية مركبة، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك فى بطولته النجوم: درة ومحمود حميدة وفتحى عبدالوهاب وجمال سليمان وحسين فهمى.

■ متى سيعرض الفيلم؟

- أعتقد أنه سيعرض عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، لأن عرضه الآن فى ظل عمل السينمات بطاقة ٥٠٪ فقط لن يكون مناسبًا، فميزانية العمل كبيرة، وعمومًا تحديد الموعد هو أمر من اختصاص الشركة المنتجة.

■ ما حكاية فيلم «موسى»؟

- هو فيلم مختلف وجميل، يحكى عن روبوت، وأرى أن عرضه فى هذه الظروف سيكون ظلمًا له، وأتمنى أن يعرض عقب عودة دور السينما للعمل بشكل طبيعى، ويشارك فى بطولته النجوم: كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبواليزيد وسارة الشامى ومحمد جمعة وصلاح عبدالله.

■ ما طبيعة التجربة السينمائية مع نادين لبكى؟

- هو فيلم مأخوذ عن الفيلم الإيطالى «بيرفكت سترينجرز»، وتشارك فى الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: منى زكى ونادين لبكى، وهو من إخراج وسام سميرة وعادل كرم ودياموند بوعبود وجورج خباز.

وتدور أحداثه فى لبنان، ويحكى عن ٧ أصدقاء يجتمعون لتناول وجبة العشاء، ويقررون ممارسة لعبة تتضمن أن تكون هواتفهم المحمولة متاحة لبعضهم بعضًا ومن خلالها تنكشف الأسرار.

■ هل يقلل الاقتباس من قيمة العمل؟

- لا، فرغم أن كلمة «مأخوذ» تعطى انطباعًا سيئًا، فإن هذا الفيلم هو ببساطة نسخة عربية من الفيلم الإيطالى، وجرى ذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة، وقد جرى تقديم أكثر من نسخة من الفيلم بلغات كثيرة، الإيطالى والإسبانى والفرنسى، وأعتقد أنها ستكون تجربة مميزة.

■ ما رسالتك للجمهور؟

- كل عام وأنتم بخير.. كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، وإن شاء الله ينتهى رمضان دون أن نكون فاقدين أن مفقودين.