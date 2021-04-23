عمرو عطية: عودة السياحة الروسية طوق نجاة لصناعة الفنادق في شرم والغردقة

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إن عودة السياحة الروسية تمثل طوق النجاة لصناعة الفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف رئيس شركة مصر للفنادق في تصريحات لـ«الدستور» أن قطاع الفنادق مر بأزمة كبيرة للغاية منذ ٥ سنوات إلى الأن بسبب غياب السياحة الروسية.

وأوضح أن الروس يساهمون بنسبة كبيرة في تنشيط السياحة في مصر نتيجة وجود أعداد كبيرة من السياحة الروسية.

وأشار إلى أن صناعة الفنادق تمثل أهمية كبيرة للغاية بسبب وجود نسبة عمالة كبيرة تعمل في قطاع الفنادق.