محافظ بورسعيد: إزالة إشغالات وبناء مخالف في حملة بمنطقة صرف 17 (صور)

محافظ بورسعيد : حملة مكبرة لإزالة اشغالات ومخالفات منطقة صرف ١٧ بجنوب بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد، والتى تأتى فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية لمنع تواجد المخالفات والتعديات وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة أحمد زغلف، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة أسفرت عن إزالة عدد من الاشغالات بمنطقة صرف ١٧ بحى الجنوب وإزالة منزل مخالف جار انشائه بالمنطقة يخالف الاشتراطات البنائية .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة بعد الإجراءات والقوانين التى اتخذتها الدولة المصرية لمنع التعديات ومنع استغلال ممتلكات الدولة بصورة غير قانونية ، لافتا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات كبيرة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء حتى انقضاء المدة المحددة للتصالح ولن يسمح المخالفين بالعودة مرة أخرى.

كان قد عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمناقشة المخطط الاستراتيجى التفصيلى العام لمحافظة بورسعيد وذلك بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندس السيد خلف مستشار المحافظ للمساحة .

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد، مؤكدا على ضرورة وضع تصور ورؤية كاملة لكافة ما تحتاجه المحافظة مشيرا اننا نسعى لعمل مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق و البيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة .

واستمع المحافظ لشرح موجز من مديرة إدارة التخطيط بالمحافظة حول آخر التعديلات التى تم إجراؤها بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة، موجها بسرعة مخاطبة وزير الإسكان بشأن تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبورسعيد وبحث مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق الصناعية داخل ببورسعيد وذلك للعرض على مجلس الوزراء، كما وجه المحافظ بعمل محضر اجتماع تنسيقى بشأن المخطط التفصيلى لمراعاته عند تعديل المخطط الاستراتيجى طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء .

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة التعديلات بالمخطط التفصيلى الاستراتيجى لبورسعيد لاعتماده فى أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة مراعاة توفير المناطق الخدمية للمواطنين حسب احتياج وطبيعة الأحياء وإقامة أسواق خدمية مجمعة ومتنوعة، وذلك تماشيا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى مجال المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطن، كما ناقش المحافظ اقتراح المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعادة الشىء لأصله بالمحافظة بعد أن كثرت التعديات وتحويل مسارات المشاة لطرق والساحات الخضراء لساحات انتظار على سبيل المثال بما لا يتعارض مع المخطط التفصيلى للمحافظة، ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمخاطبة الجهات المعنية ليتم اعتماد المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد قريبا .

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