الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إعطاء 11.1 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 11.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ293 ألفا و599 جرعة يوميا.. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 17 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1.16 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و810 شخصا. 

ومضى عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وقد أعلنت الحكومة الكندية تعليق رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان للشهر المقبل مع زيادة حالات كوفيد- 19 في كلا البلدين.

وقال وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، إنه نظرًا لوجود عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يصلون إلى كندا من الهند وباكستان مصابين بفيروس كوفيد- 19، سيتم حظر جميع رحلات الركاب التجارية والخاصة من كلا البلدين اعتبارا من منتصف الليل، وأضاف إنه سيظل مسموحا برحلات الشحن، خاصة لضمان استمرار شحنات اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.

وأوضحت الحكومة أن هناك خطوات إضافية قادمة لمنع الناس من السفر إلى كندا من الهند وباكستان عبر دول أخرى.

كندا كورونا

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