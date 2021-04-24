موعد آذان صلاة المغرب اليوم السبت 24-4-2021 فى القاهرة وباقى المحافظات

مع حلول شهر رمضان الكريم لعام 2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة باقي والمحافظات، لذلك تابع مع "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم السبت 24-4-2021 في القاهرة وباقي والمحافظات.

موعد آذان صلاة المغرب اليوم السبت 24-4-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي والمحافظات

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:34 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:29 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:21 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:32 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:26 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:29 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:28 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:14 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:25 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:12 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:30 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:24 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:37 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:28 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:24 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:14 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في بني سويف ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:17 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:17 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنيا ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في نجع حمادي ( 6:19 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في السويس ( 6:22 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الأقصر( 6:16 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في مطروح ( 6:45 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في سيناء ( 6:16 مساءً )