أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 24-4-2021 فى مصر

يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 24-4-2021 في مصر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 24-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقراراً وثباتاً أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 15.16 جنيه للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 15.71 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنوك المصرية استقراراً أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث شهد نحو ما يقرب إلى حوالي 18.73 جنيه للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 18.96 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث شهد نحو ما يقرب إلى حوالي 21.58 جنيه للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 21.91 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية استقراراً أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث شهد نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 4.18 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي اليوم

وتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية استقرار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث شهد نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 52.16 جنيه.

سعر الين الياباني اليوم

وبلغ سعر الين الياباني اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث شهد نحو ما يقرب إلى حوالي 14.42 جنيه للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 14.56 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وشهد سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث شهد نحو ما يقرب إلى حوالي 17 جنيها للشراء، أما سعر البيع فأصبح نحو حوالي 17.16 جنيه.