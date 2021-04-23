342 وفاة و14761 إصابة بكورونا في إيطاليا

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت اليوم الجمعة 342 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 360 حالة في اليوم السابق، بينما انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى 14761 من 16232 حالة.

ومنذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير شباط العام الماضي سجلت إيطاليا 118699 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

وسجلت إيطاليا 3.94 مليون حالة إصابة إلى الآن.

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 15.5مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ334 ألفا و600، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 7 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 16 أسبوعا. ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 3.88مليون إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و243.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و11 أسبوعا.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إيطاليا تسعى لإنتاج لقاح كورونا محلياً

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن إيطاليا أجرت محادثات مع العديد من الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو “mRNA” بشأن تصنيعها محلياً، وذلك في أحدث مؤشر على أن المسئولين الأوروبيين يرغبون في تعزيز هذه الإمدادات من اللقاحات داخل دولهم أكثر من الأنواع الأخرى من التطعيمات.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، نقلا عن أشخاص مطلعين على المسألة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن روما ناقشت مسألة الإنتاج المحلي للقاحات القائمة على تقنية mRNA مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" وشركة "نوفارتيس" السويسرية وشركة "ريتيرا" للتكنولوجيا البيولوجية الإيطالية.

وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن المحادثات الأخيرة بين نوفارتيس وريتيرا تضمنت إمكانية إنتاج لقاح mRNA الذي طورته شركة كيورفاك الألمانية داخل إيطاليا، حيث وقعت شركة نوفارتيس، ومقرها بازل، اتفاقية مبدئية مع كيورفاك في مارس لتصنيع بعض لقاحات كورونا لصالح الشركة. ولا تزال اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، غير أن كيورفاك أعربت هذا الأسبوع عن أملها في الموافقة على استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي بحلول شهري مايو أو يونيو القادمين.

في الوقت نفسه، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن محادثات نوفارتيس وريتيرا مع الحكومة الإيطالية لاتزال في مرحلة مبكرة، بنحو قد لا تسفر معه إلى أي اتفاق نهائي، بينما رفضت كل من نوفارتيس وريتيرا وكيورفاك التعليق.