السيطرة على حريق سيارة بالقرب من كوبري الشموت ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بسيار سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بسيارة سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، والأجهزة المحلية، وجرى الدفع ب سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق بالسيارة، وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق بمخزن مصنع كرتون بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب، دون خسائر بالأرواح

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للكرتون، بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع بالإضافة إلى تانك "سولار" بالمصنع بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الحريق على مساحة 60 مترا، دون خسائر بالأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.