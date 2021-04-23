الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق سيارة بالقرب من كوبري الشموت ببنها

حريق القليوبية
حريق القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بسيار سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بسيارة سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، والأجهزة المحلية، وجرى الدفع ب سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق بالسيارة، وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق بمخزن مصنع كرتون بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب، دون خسائر بالأرواح

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للكرتون، بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع بالإضافة إلى تانك "سولار" بالمصنع بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الحريق على مساحة 60 مترا، دون خسائر بالأرواح.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق سيارة كوبرى الشموت بنها محافظة القليوبية لواء عبد الحميد الهجان

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حر ورياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

الأهلي يطالب بتأجيل مباراة القمة.. واتحاد الكرة يتحفظ

يعمل بأحد البنوك الكبرى.. 7 معلومات عن الشقيق الأصغر للرئيس مبارك

حقيقة إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

مؤمن المحمدي

محمد أفندي ناشد

بسنت حسن

عودة الندل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسية للكنائس بفلسطين» تحيي صمود المقدسيين في مواجهة إرهاب الاحتلال

«التحرير الفلسطينية»: ما يحدث في القدس إرهاب دولة ومحاولة بائسة لتطبيق قوانين عنصرية

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى