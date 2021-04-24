السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت 24-4-2021 فى الأسواق بمصر

الدواجن
الدواجن

تعتبر أسعار بورصة الدواجن من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير منا من قبل المواطنين والمستثمرين وأصحاب المزارع، عن سعر الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، وذلك بعد أن استقرت أسعار الدواجن في الأسواق رغم الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل، نظراً لأيام شهر رمضان الكريم، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريره اليومي سعر الدواجن اليوم السبت 24-4-2021.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 24-4-2021 في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

بلغ أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 28 جنيها.

وتداول سعر الدواجن البلدي اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 35 جنيها.

وشهد سعر لحم الدواجن الساسو اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 31 جنيها.

وسجل سعر لحم الدواجن الأمهات اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 19 جنيها.

 

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 02.75 جنيه.

وشهد سعر الكتكوت الساسو اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 02.00 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت البلدي اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 03.00 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم في الأسواق

تداولت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 34 جنيها.

وشهدت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 30 جنيها.

وسجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 32 جنيها.

 

أسعار السمان اليوم في الأسواق

سجل سعر السمان الأبيض اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 02.75 جنيه.

وبلغ سعر السمان الأسمر اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 02.25 جنيه.

وشهد سعر السمان الهجين اليوم في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 02.25 جنيه.

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