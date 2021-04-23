رفع 50 طن مخلفات وقمامة بمداخل القرى في حملات نظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع الخلفات والقمامة والأتربة.. حيث قامت برفع 50 طن قمامة ومخلفات من نقاط التجمع بالقرى ونقلها إلى المقلب الوسيط بالظهير الصحراوي في إطار الحفاظ علي صحة المواطنين، وتوفير بيئة صحية جيدة لهم وفي ظل مجابهة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كما قامت بتثبيت الألواح الحديدية الموجودة أعلي كوبر محمد بدوي استجابة لشكوي المواطنين وحفاظا علي أرواحهم.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في ظل مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا، قامت حملات النظافة برفع ما يقرب من 30 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بقرية تلة والتوابع وتم نقلها إلى المقلب الوسيط بالظهير الصحراوي، كما تم تنظيم حملة نظافة مكثفة بقرية زاوية سلطان ومنطقة الحرفيين ورفع 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، وكذلك رفع أشغال طريق بالزاوية كان يعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا إنه في ضوء المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لكافة الأعمال وإزالة أسباب الشكوى التي تواجه المواطنين وتمثل خطرا على حياتهم، تم إصلاح وتثبيت الألواح الحديدية الموجودة أعلى كوبرى بدوى، حتى لا تمثل خطرا على أرواح المواطنين، في حالة سقوط تلك الألواح.

يذكر أن تلك الألواح تمثل مصدات لحماية المركبات والمواطنين على جانب الطريق خاصة في مناطق الدوران من السقوط والحوادث.

وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة وأحيائها ومداخل وشوارع القري لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حملات نظافة بقري المنيا

حملات نظافة بقري المنيا

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بقري المنيا

حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بقري المنيا

حملات نظافة بقري المنيا