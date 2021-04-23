الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تقترح على برلين وباريس عقد اجتماع عاجل حول دونباس

دميتري كوزاك
دميتري كوزاك

أعلن دميتري كوزاك، نائب مدير إدارة الرئيس الروسي، أن موسكو تقترح على ألمانيا وفرنسا بحث قضايا الهدنة في شرق أوكرانيا قبل 27 أبريل الحالي.


وأعرب كوزاك حسبما نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، عن أمله في إجراء "مناقشة بناءة ومنفتحة وصادقة لمشاريع القرارات بشأن الهدنة والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ اتفاقات مينسك في المستقبل القريب (في موعد لا يتجاوز 27 أبريل)".


وقال: "أؤكد اقتراحي بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات مباشرة في منطقة الصراع (في دونباس) بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا والمناطق المعنية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك".


كما اتهم كوزاك الجانب الأوكراني بالمراوغة، مشيرا إلى أن "كل جهود كييف موجهة ليس إلى إحلال السلام في دونباس، وإنما إلى التهرب من الحوار المباشر وأي اتصالات مع دونيتسك ولوغانسك"، مضيفا أن أوكرانيا بالتواطؤ مع فرنسا وألمانيا أفرغت الوثائق التي بحثها الاجتماع الأخير للمستشارين في 19 أبريل، من ذكر أي آليات قادرة على ضمان الهدنة في المنطقة.


ومن ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتخذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة في روسيا ردًا على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا.

دميتري كوزاك روسيا المانيا باريس الرئيس الروسي

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