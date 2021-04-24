السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 24-4-2021 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 24-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس يوم السبت 24-4-2021 في مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث من المقرر أن يكون طقس السبت، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

 

رياح على القاهرة الكبرى

أما عن الظواهر الجوية فتشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

 

حالة البحر المتوسط اليوم السبت

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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«أتربة ونشاط للرياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

 

ويقدم لكم موقع "الدستور"  تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم السبت


العظمى الصغرى
القاهرة 31 17
الإسكندرية 26 16
وادى النطرون 28 15
طنطا 28 15
شبين الكوم 29 17
دمنهور 26 15
بلطيم 25 16
مطروح 23 15
السلوم 29 14
سيوة 34 12
بورسعيد 24 17
دمياط 25 16
الزقازيق 28 16
المنصورة 29 15
الإسماعيلية 33 15
السويس 33 16
العريش 25 14
رفح 25 16
رأس سدر 28 22
نخل 29 22
نويبع 35 22
طابا 32 23
كاترين 30 22
الطور 28 23
شرم الشيخ 35 24
الغردقة 35 23
مرسى علم 35 24
الفيوم 35 22
بنى سويف 35 21
المنيا 35 21
أسيوط 36 22
سوهاج 39 23
قنا 39 25
الأقصر 39 26
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبو سمبل 38 28
الوادي الجديد 38 24
شلاتين 36 24
أبو رماد 33 24
حلايب 32 25
رأس حدربة 30 25

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