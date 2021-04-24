أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 24-4-2021

يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 24-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 667 جنيهاً.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 889 جنيهاً، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 778 جنيهاً، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 667 جنيهاً.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 815 جنيهاً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 519 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو445 جنيهاً.

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.22 جنيهاً.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري



أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 897 جنيهاً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 785 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 672 جنيهاً.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.28 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.90 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 897.2 جنيه.

أسعار الذهب اليوم أمام الدولار الامريكي



استقر سعر الذهب العالمي بفعل ضعف العوائد والدولار الأمريكي، في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأوقية، ليقفز مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار أمس، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1783.90 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفسية اليوم



شهدت أسعار المعادن النفسية اليوم، ارتفاعاً لسعر البلاديوم 0.1 % إلى 2839.21 دولار للأوقية لكنه نزل

عن المستوى القياسي 2891.50 دولار الذي سجله أمس الجمعة، وقابل انخفاض سعر الفضة 0.4 % إلى 26.07 دولار للأوقية، كما استقر البلاتين عند 1203.05 دولار.