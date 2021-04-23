بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظة بنى سويف: لا زيادة في تعريفة الأجرة

أكدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تعريفة الأجرة على مستوى كافة خطوط سير سيارات الأجرة بدائرة المحافظة، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود

حيث قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي "أبريل، يونيو" ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع "يناير، مارس"، اعتبارا من "صباح اليوم الجمعة"، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا / لتر بنزين أوكتين 82، و775 قرش/ لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/ لتر بنزين أوكتين 95.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.

وفي هذا السياق تقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بمواصلة جهود ضبط الخدمة بالمواقف سيارات الأجرة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 10 آلاف و709 أطنان، منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري وقبل بداية أعمال التوريد صباح اليوم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة.