اجتماع غرفة عمليات مواجهة كورونا في «صحة السويس»

ترأس وكيل وزارة الصحة في السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، جلسة اجتماع غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع الموجة الثالثة.

تفاصيل اجتماع غرفة مواجهة كورونا

وشهدت مديرية الصحة في السويس، صباح اليوم الجمعة، جلسة اجتماع عقدها الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بفريق الغرفة المركزية لمواجهة فيروس كورونا بمديرية الصحة بالسويس لمناقشة آخر مستجدات الوضع الصحي للفيروس داخل مستشفيات المحافظة ومراجعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

مستشفيات لمواجهة كورونا

وخصصت مديرية الصحة في السويس عددا من المستشفيات كمستشفيات عزل منذ بداية الجائحة وهى مستشفى الصدر ومستشفى الحميات والمستشفى العام كعزل وعناية عزل لمرضى فيروس كورونا.

التأكيد على توافر الأكسجين

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة بمديرية الصحة في السويس جميع الأمور التي تختص بها الغرفة من توافر مخزون بتانك الأكسجين واسطوانات أكسجين ومدى توافر أسرة لعزل المصابين بعدوى فيروس كورونا وزيادة الأماكن المخصصة للعزل لمواجهه الموجة الثالثة.

المخزون الدوائي

وبحث الاجتماع مدى توافر المخزون الدوائي وفقاً للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة ومراجعة تطبيقه وفقاً للحالات الصحية المختلفة وصيانة الأجهزة الطبية بشكل مستمر وتوفير الرعاية التمريضية ومراجعة جميع المستلزمات وتوافرها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة في مواجهة الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات والتجهيزات وأيضاً متابعة حالات العزل المنزلي وتوزيع الأدوية المخصصة من وزارة الصحة وتسليم أجهزة قياس نسبة الأكسجين والتوجه إلى المستشفى إذا كانت الحالة غير مستقرة ومناقشة وجود أى مشكلات وحلها سواء على مستوى المحافظة إو من خلال وزارة الصحة.

قوام غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا

وتشكلت الغرفة المركزية برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي والدكتور رضا فكرى وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي ومديري المستشفيات الصدر والحميات والعام ومديري التمريض والتموين الطبي والمتابعة والطوارئ وعدد من قيادات المديرية.

الدكتور إسماعيل الحفناوي

الدكتور إسماعيل الحفناوي

الدكتور إسماعيل الحفناوي

اجتماع غرفة فيروس كورونا

اجتماع غرفة فيروس كورونا

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اجتماع غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا

اجتماع غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا

اجتماع غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا