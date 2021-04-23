وزير الداخلية السعودي: أمن المملكة خط أحمر

أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الجمعة، أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر، تعليقاً على قضية تهريب المخدرات من لبنان، حسب قناة "العربية".

وقررت المملكة العربية السعودية، الجمعة، منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد المقبل، بعد إحباط تهريب أكثر من 2 مليون قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وقالت السعودية إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان.

وأضافت أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".

وتابعت أن وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكافحة المخدرات السعودية إن المضبوطات القادمة من لبنان أكثر من 75%، وقد نفذنا ضربات استباقية ضد التهريب من لبنان، مشيرا إلى أن "عمليات التهريب استهداف متعمد لأمن المملكة".

وقال البيان السعودي: "أجرينا محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات".

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، قد أكد، في وقت سابق، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.