الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين سوهاج»: أسطوانة البوتاجاز لن تتأثر بتحريك أسعار الوقود

أسطوانة البوتاجاز
أسطوانة البوتاجاز

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن زيادات جديدة في سعر أسطوانة البوتاجاز.

وأضاف إبراهيم أن سعر الأسطوانة استقر بالأسواق عند 65 جنيها للعبوة، ولن تتأثر بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، نظرًا لأن الحكومة مازالت تدعم أسعار البوتاجاز بنسبة تصل إلى 50% من سعرها. 

وأوضح أنه جرى اليوم الجمعة، تشكيل لجان من مكاتب التموين لمتابعة أسعار الوقود خاصة بعد قرار زيادة سعر البنزين، لمتابعة تنفيذه وتداعياته ومراجعة تعديله على سيستم ماكينات التموين في 186 محطة للوقود في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج  إن لتر البنزين سعره ارتفع 25 قرشًا فقط بعد قرار الزيادة اليوم في بنزين 80 و90 و92، مؤكدًا أنه لا مساس بالسولار والغاز الطبيعي وغيره من المحروقات.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواع الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، وجاءت أسعار منتجات البنزين كالآتى:
 6.50 جنيه للتر البنزين 80
7.75 جنيه للتر البنزين 92
8.75 جنيه للتر البنزين 95
 تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر
 تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وأشارت وزارة البترول، إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

سوهاج البترول قرار الجمعة الغاز

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