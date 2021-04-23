الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرثا محروس: العلاقات بين مصر وروسيا شهدت تطورات تؤكد متانتها

مرثا محروس
مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  
إن العلاقات بين مصر وروسيا شهدت  تطورات مفاجئة وغير مسبوقة، خلال يومين أكدت على قوة العلاقات بين البلدين بشكل كبير.


و ثمنت "محروس" الخطوات الفاعلة للدولة المصرية اتجاه تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الدولة الروسية لاسيما أن  تنامي العلاقات المصرية الروسية في الفترة الأخيرة وتحقيق التوازن في العلاقات الاستراتيجية لمصر هو أمر يحسب للرئيس السيسي. 

 

وأضافت نجد أن مصر قد وقعت اتفاقية حيوية وهامة للأمن الحيوي المصري وهو الحصول علي حق تصنيع العقار الروسي لمكافحة فيروس كوفيد 19 وتصبح مصر الموزع الإقليمي لإفريقيا للقاح وهو ما يؤكد علي صحة القرار المصري وقتما عقدت الاتفاقية الاستراتيجية المصرية الروسية، ثم يأتي الاتصال بين الرئيسيين السيسي وبوتين ليؤكد تسارع عملية عودة الطيران الروسي للمناطق السياحية و عودة الأفواج السياحية لمناطقها المفضله في مصر لتضيف رئة حيوية للاقتصاد المصري وهي السياحة، وخاصة بعد أن علقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

 

واختتمت "محروس" بتوجيه تحية للدبلوماسية المصرية التي تعتمد علي تقوية الروابط المصرية مع الشركاء الدوليين والفاعلين.

 

وكانت وزارة الخارجية الروسية قج أعلنت أن روسيا ستستأنف قريبًا الطيران العارض مع مطارات شرم الشيخ والغردقة في مصر.
 

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي): "كل شيء يسير كما هو مخطط له. أعتقد أن استئناف الرحلات سيكون قريبًا وهذا الإعلان سيكون على مستوى آخر".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق، إمكانية استئناف الطيران العارض مع المنتجعات المصرية، التي تعتبر مكانًا مفضلًا لكثير من الروس لقضاء العطلات.

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