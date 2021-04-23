البحرين تلزم القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش بمسحة قبل 48 ساعة

أعلن الفريق الطبي البحريني للتصدي لفيروس "كورونا"، عن تحديث بعض إجراءات السفر عبر مطار البحرين الدولي، وذلك للمسافرين القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش، حيث سيتم تفعيل العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.



ويتضمن التحديث - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - ضرورة تقديم جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين - بما فيهم المسافرين (الترانزيت) - شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس "كورونا"، تحوي رمز كيو آر، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة من الدول المذكورة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وإجراء فحص مختبري ثاني للقادمين، الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 5 أيام، وفحص مختبري ثالث بعد عشرة أيام من تاريخ الوصول للقادمين الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 10 أيام.



وأكد الفريق الطبي للتصدي لفيروس "كورونا"، على ضرورة مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقًا كتفعيل تطبيق "مجتمع واعي" لكافة القادمين عبر مطار البحرين الدولي مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، بالعزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة الفحص المختبري عند الوصول، منوهًا بأنه سيواصل بحسب المعطيات والنتائج الدورية مراجعة كافة القرارات ذات الصلة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.