حظر تشغيل النساء في المناجم والمحاجر وخلال فترات الليل إلا بشروط محددة

بقرار من وزير القوى العاملة

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارا بأنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.

ويستثنى من ذلك القرار، النساء التي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالا يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية أو الرعاية، وأيضا اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول بعض الوقت إلى أقسام المناجم لأداء عمل غير يدوي.

وأكد الوزير في قراره أيضا الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، مثل التعامل مع المواد الكيماوية الصلبة والسائلة والغازية، الناتجة عن بعض الصناعات، وأيضا المواد الفيزيائية والبيولوجية والهندسية، في حين يمكن تشغيلهم خلال فترات الحمل والرضاعة في أعمال إدارية، وبعد انتهاء فترات الحمل والرضاعة يمكن تشغليهم في تلك الأعمال بشرط توافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما أصدر الوزير قرارا آخر، بأنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن أثناء فترات الليل في أي منشأة، بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسئوليتهن العائلية، وتقديم طلب لمديرية القوى العاملة المختصة بأسباب ومبررات تشغيل النساء ليلا.

وأشار الوزير، إلى أنه على صاحب العمل الالتزام بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة خلال فترة الستة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع.

ويستثنى من ذلك القرار، حالات القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها، وليس من طبيعتها أن تتكرر، وإذا كان العمل يتعلق بمواد أولية يمكن فسادها بسرعة، والنساء الذين يشغلن مراكز مسئولة ذات طابع إداري أو تقني، في حالات العمل في الأقسام الصحية والاجتماعية، ويلزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملات أثناء فترات الليل، وتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير، أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قبل الوضع.