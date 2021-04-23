«السويس» تكثف متابعة تطبيق تدابير الوقاية

تفاصيل اجتماع المحافظة

تكثف محافظة السويس اعمال متابعة اجراءات مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ، خلال اجتماع عقده ظهر اليوم الجمعة السكرتير العام لمحافظ السويس خالد سعداوي بتكليف من محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

الاجتماع

وشهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية بمحافظة السويس اليوم الجمعة، اجتماعا لمتابعة اجراءات المحافظة لمكافحة وومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بحضور العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتوراسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والقيادات الامنية ومديري المستشفيات العامة وقيادات مديرية الصحة ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

وهدف الاجتماع الى متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتكثيف العمل بجميع الاحياء والمديريات والتنسيق مع مديرية الصحة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس من اجل الحفاظ علي سلامة المواطنين.

و قدم وكيل وزارة الصحة الدكتور اسماعيل الحفناوي خلال الاجتماع خطة مديرية الصحة التي شملت تنفيذ القرارات بوقف اجازات الأطباء وتكثيف العمل داخل المستشفيات العامة ، والعمل علي توفير الاكسجين بالمستشفيات، كما تم التنسيق بين مديرية امن السويس ومديرية الصحة لحماية الأطقم الطبية.

توصيات الاجتماع

وأشار السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي بتفعيل وتكثيف الرقابة والمرور على اماكن التجمعات والتكدسات بالتنسيق مع مديرية الصحة للالتزام بالإجراءات الإحترازية والتاكيد علي توقيع غرامات ومخالفات لمن يتقاعس في تنفيذ هذه الاجراءات .

وفي اللقاء تم التاكيد علي التنمية السياحية بالمرور على القرى السياحية لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية واعداد تقرير وفي حالة وجود مخالفات يتم الغلق الفوري .

وأشار سعداوي علي مديري مركز الإعلام و محو الأمية و المركز القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والثقافة والتضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية بشن حملات توعية من خلال تقسيم المحافظة الي اجزاء تكون كل جهة مسئولة عن جزء .

وأشار السكرتير العام علي رؤساء الاحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن للمرورعلى معظم المساجد الموجودة في نطاق كل قسم للتأكد من التزام المساجد بالإجراءات الإحترازية وفي حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية ، وتم التأكيد علي مديري القوى العاملة والصحة وهيئة موانى البحر الأحمر والمنطقة الحرة وقناة السويس لجان مرورعلى جميع الشركات والمصانع للتوعية باتباع الإجراءات الإحترازية لمواجه فيرس كورونا تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ .

وتم التأكيد علي مدير مشروع المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور للتشديد على السائقين والمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات مع عمل تعقيم مستمر لجميع المواقف بالمحافظة، ومديرمشروع الشاليهات بتطبيق الاجرات الاحترازية والوقائية بجميع وحدات المشروع .

كذلك تم التأكيد علي مدير مشروع الأسوق بعمل لجان على الأسواق للتأكيد على التزام رواد الأسواق للكمامات واتخاذ جميع الإجراءت الإحترازية والتنسيق مع حي الجناين والطب البيطري والطب الوقائي وقسم شرطة الجناين لتظيم حملات علي سوق الخواطرة للتأكيد علي تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجه فيرس كورونا.

اجتماع محافظة السويس

اجتماع محافظة السويس

اجتماع محافظة السويس

اجتماع محافظة السويس

اجتماع محافظة السويس

محافظة السويس

اجتماع محافظة السويس