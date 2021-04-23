الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مخزن كرتون بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة جهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وحي شرق شبرا الخيمة من السيطرة علي حريق شب في مخزن كرتون بمدينة ٦ أكتوبر بالقطاوى بشبرا الخيمة دون اصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لكشف سبب الحريق وبيان ملابساته وطلب تحريات المباحث الجنائية والمعمل الجنائى لمعرفة واقعة الحريق وأسبابه وظروفه وملابساتها، وهل يوجد شبهة جنائية تسببت فى نشوب الحريق وإتلاف مكونات مخزن الكرتون .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة يفيد إندلاع حريق بمخزن كرتون بشارع جمال عبدالعظيم مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بجوار المقلب الوسيط .



وانتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية بقيادة اللواء عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية وسيارات الإطفاء، وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده بواسطة رجال الاطفاء ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

وفى وقت سابق صباح اليوم الجمعة شب حريق داخل مصنع مراتب بقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع مراتب بعزبة خالد التابعة لقرية بلقس بمدينة قليوب.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة المحلية وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء لسرعة السيطرة على الحريق بمصنع المراتب وإخماده لعدم امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الحريق وأسبابه وظروفه وملابساتها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.