مصرع طفلة غرقا في ترعة جنوب بني سويف

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة،غرقًا إثر سقوطها في مياه ترعة قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، وإيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، إخطارا من نقطة شرطة المستشفي، يفيد بوصول جثة لطفله غارقة في مياه ترعة قرية صالح فريد التابعة لدائرة المركز والذى وجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، إلى محل الواقعة حيث تبين أن الطفلة تدعى "مهرائيل.م.م"5 سنوات، ذهبت مع والدها ووالدتها إلى الأرض الزراعية، وأثناء إنشغال والدها ووالدتها في حصد القمح، تسللت بمفردها الي شاطيء الترعة أمام الأرض الزراعية فسقط في المياه، ولقيت مصرعه غرقًا، قبل أن تعثر عليها أسرتها جثة هامدة.

وتبين من تقرير الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، تم نقل جثة الطفلة لمستشفي الفشن المركزي، وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث الفشن منذ أيام، من ضبط عاطل وبحوزتهما 35 تذكرة من مخدر الهيروين وميزان ومبلغ مالي من متحصلات البيع ، تم التحفظ عليه وعلى المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقى اللواء محمد مراد ، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف ، يفيد تمكن الرائد احمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن ، من ضبط عاطل يدعي « عمرو . س - 30 سنة ، عاطل ويقيم بمدينة الفشن ، وبحوزتهما 35 تذكرة من مادة «الهيروين» المخدر، ومبلغ مالي وميزان حساس.