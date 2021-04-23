رئيس الحكومة التونسية: نعمل على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن بلاده تونس تعمل على مزيد من تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عموما بالتزامن مع تداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاد تونس.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروجل.

ونوه رئيس الحكومة بمتانة علاقات التعاون التاريخية بين تونس وألمانيا والطابع المتميز لهذه العلاقة بين الشعبين.

من جانبه، تطرق السفير الألماني إلى الاتفاق المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي وتونس، موضحا أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين.

وشدد على أن بلاده ستواصل دعمها للإصلاحات الاقتصادية ومساندتها لمجهودات الحكومة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تمويل برامج التعاون الثنائية.

وثمن السفير الألماني دور الكفاءات التونسية في ألمانيا وفي الخارج ملاحظا أن وباء كورونا ورغم تأثيراته السلبية إلا أنه فتح الباب لاستغلال القدرات التونسية في مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال مما يجعل من تونس جسرا بين أفريقيا والبلدان الأوروبية،.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تنشيط دور الغرف الاقتصادية وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين من الجانبين.

في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة التونسي، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعمل على جلب كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بسرعة أكبر، داعيا إلى ضرورة تضافر كل الجهود وانخراط كل هياكل الدولة وخاصة الجانب الدبلوماسي، وهو ما سيمكن من زيادة نسبة التطعيم عن نسبة انتشار العدوى ومحاصرة الوباء والإعداد لفترة ما بعد كورونا وللموسم الصيفي والعودة لحياتنا الطبيعية.

وشدد المشيشي- في تصريحات له- على أن الوضع الصحي الحالي صعب، خاصة مع تواصل انتشار الوباء، وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد، وخاصة الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية.

وحول توفير أسرة الإنعاش والأكسجين، أفاد المشيشي بأن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير التجهيزات الضرورية وأسرة الإنعاش اللازمة في كل الجهات.