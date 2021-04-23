الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات إلى الخارج جريمة تضر الاقتصاد

وزارة الخارجية اللبنانية
وزارة الخارجية اللبنانية

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضروات من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، مشيرة إلى أن تهريب وشحن المخدرات جريمة تضر بالاقتصاد والمزارع اللبناني وسمعة لبنان ككل.
جاء ذلك في بيان أصدرته "الخارجية اللبنانية"، اليوم الجمعة، أعلنت فيه تبلغها من سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، مضمون القرار السعودي بمنع دخول الخضروات والفواكه إلى أراضيها من لبنان، مشيرة إلى أن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه نقل الموضوع إلى كبار المسئولين في الدولة اللبنانية.
وذكر بيان وزارة الخارجية أن السلطات اللبنانية يتعين عليها العمل بأقصى الجهود لضبط جميع عمليات التهريب، عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الإتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة ووقف تفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من بعد غد الأحد، في ضوء تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية والتي تستخدم شحنات الخضروات والفواكه كستار لها في عمليات التهريب.
وأشارت السلطات السعودية إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرا لعدم اتخاذ سلطات الدولة اللبنانية إجراءات عملية في سبيل وقف تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وأنه سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب.

مخدرات لبنان تهريب مخدرات الخارجية اللبنانية

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الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات إلى الخارج جريمة تضر الاقتصاد

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