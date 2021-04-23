«شخص ما كنت أعرفه».. رواية جديدة لـ محمد سيف بالحصا

أصدرت دار عناوين للنشر والتوزيع، رواية «شخص ما كنت أعرفه» للكاتب محمد سيف بالحصا، والتي تم حفل توقيعها بمعرض زايد للكتاب بالإمارات والذي انطلقت فعالياته 1 أبريل واستمر حتى 12 أبريل الجاري.

تدور أحداث رواية «شخص ما كنت أعرفه» في إطار اجتماعي يناقش أفكار المجتمع في الحب والارتباط، كما تناقش الرواية صراع الرؤى بين جيلين فيما يتعلق بالحب.

والرواية مكونة من خمسة فصول متصلة ترصد فيها عددا من الصراعات النفسية والعاطفية للبطل، وستشارك الرواية في عدد من معارض الكتاب بعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الكاتب محمد سيف بالحصا صدرت له في رواية الحب على ضفاف الخليج في عام 2018 والذي دارت في إطار اجتماعي رومانسي رصد عددا من قصص الحب الواقعية.

ومن المقرر أن تعرض الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الاثنتين والخمسين والمقرر إقامتها نهايه يونيه المقبل.

وتستعد الهيئة العامة للكتاب لإطلاق أول منصة إلكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، المقرر أن تقام خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وبدأت الهيئة التجهيز لإطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للكتاب، خلال أيام ليتمكن الجمهور من تصفح فعاليات وكتب أنشطة المعرض منها، على أن يكون أول إطلاق لها هو الإعلان عن استقبال مشاركات الناشرين فى التسجيل بالمعرض وتقديم الأوراق على منصة الهيئة، لتكون أول انطلاقة للمنصة التى يجرى الإعداد لها منذ العام الماضى.

وكان إسلام بيومى، مدير إدارة المعارض بالهيئة، عقد اجتماعا باتحاد الناشرين المصريين، حيث تم استعراض تفاصيل وضوابط الاشتراك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته القادمة، وقد عرض مسئولو الشركة المسئولة عن البوابة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2021، آلية التسجيل بالمعرض والخدمات التى تقدمها البوابة وقاموا بالرد على استفسارات الأعضاء.

كذلك تم إعداد تطبيق يتيح للزوار معرفة كل ما يخص معرض الكتاب لهذا العام من دور النشر المشاركة، وأسماء الكتب، وجدول الفعاليات وخريطة أجنحة المعرض وغيرها الكثير من التفاصيل، ويمكن للزائر من خلال التطبيق التعرف على مكان الكتاب الذى يريده ودار النشر وسعره أيضا، ويمكن من خلاله تحديد الكتب التى سيتم شراؤها، بهدف التيسير على الزوار.