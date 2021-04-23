البيت الأبيض: بريطانيا ستكون أول رحلة خارجية لبايدن في يونيو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن أن أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون لبريطانيا في يونيو المقبل للمشاركة بقمة مجموعة الـ 7.

وفي سياق آخر، كان رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، أول رئيس وزراء يجري محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن 16 أبريل الجاري.

وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي، خلال الأسبوع الماضي، إن سوجا سيصبح أول زعيم أجنبي يلتقي شخصيا مع الرئيس الأمريكي، الذي تولى منصبه في يناير الماضي في البيت الأبيض.

وأضاف كاتو أن ذلك يُظهر "الروابط القوية بين التحالف الياباني الأمريكي والتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأشار إلى أنه ناقش الزعيمان تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، والتعاون من أجل منطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ.

ولفت كاتو إلى أن الاجتماع كان مقررا أصلا في النصف الأول من أبريل وتم تأجيله إلى 16 من ذات الشهر.