النيابة تباشر التحقيق في واقعة تعدي أمن نادي طنطا على طفل

تباشر نيابة أول طنطا التحقيق في واقعة تعدي أحد افراد أمن نادي طنطا الرياضي بالضرب على طفل يبيع الليمون والنعناع أمام النادي أثناء محاولته دخول النادي لبيع النعناع والليمون والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.



حيث أكد الدكتور محمد سويلم عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي في أول تعليق من مجلس إدارة نادي طنطا، حول الواقعة أنه بخصوص واقعة تعدي أحد أفراد الأمن على احد الصبية من الباعة الجائلين أمام نادي طنطا الرياضي ومحاولته دخول النادي وعبور بوابات الدخول.



وما صاحب ذلك من نشر أحد الفيديوهات للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أن الأمر لازال محل تحقيق من قبل إدارة نادي طنطا وأنه بسؤال أعضاء النادي من الرجال والسيدات تبين أن ذلك الصبي وآخرون يتواجدون بصفة كبيرة أمام مبنى النادي ودائمي التعرض لأعضاء النادي والسيدات والفتيات بالمعاكسات والتحرش احيانا وحدثت بعض الوقائع السابقة وتدخل العاملين بالنادي سابقا لمنعهم من الاحتكاك ومضايقة الأعضاء.



وأشار سويلم إلى أن أمن نادي طنطا الرياضي مكلف بمنع دخول غير الأعضاء إلى النادي وان الدخول للأعضاء فقط ومن خلال بطاقة العضوية الاليكترونية التي تمر من خلال البوابات الاليكترونية للسماح بالدخول للأعضاء فقط، وعند محاولة أمن النادي منع ذلك الصبي أو البائع المتجول من الدخول رفض كل محاولات منعه.



وأضاف أن تعامل أمن النادي معه محل تحقيق من خلال الفيديوهات وكاميرات المراقبة وهو ما ستظهره التحقيقات قريبا.



وأوضح أن إدارة النادي بصدد التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية والأجهزة المسئولة بمحافظة الغربية لإيجاد حل للصبية المتسولين والمتحرشين أمام بوابات نادي طنطا الرياضي خاصة وأنها أصبحت ظاهرة متكررة وحدثت مشاجرات قبل ذلك من العديد من المتسولين وأعضاء وعضوات نادي طنطا وذلك لإيجاد حل لتلك الظاهرة ومنع تكرار ذلك، وأنه على الرغم من قيام فرد أمن نادي طنطا في مباشرة عمله على بوابات الدخول إلا أن كافة أشكال العنف مرفوضة والتعدي بالأيدي مرفوض وأن ذلك محل تحقيق.