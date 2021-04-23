الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

11 مركز بتكلفة 600 مليون جنيه

تفاصيل خطة «الاتصالات» لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات

الابداع التكنولوجي
الابداع التكنولوجي

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إنشاء ونشر مراكز الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في محافظات مصر بعد  وضع استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات من صناديق رأس مال المخاطر.

600 مليون جنيه لإنشاء 11 مراكزا للإبداع التكنولوجي بالجامعات الإقليمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجي الجامعات وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وبدا التشغيل التجريبي لـ5 من مراكز إبداع مصر الرقمية بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي بقنا بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه.

وأكد الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن يجرى حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بإنشاء 6 مراكز آخرى في محافظات الإسماعيلية وأسوان والقاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة والقليوبية بتكلفة تصل 300 مليون جنيه، للوصول إلى الشباب في أماكنهم تدريب وإرشاد الشباب داخل المراكز في الأنشطة الإبداعية وريادة الأعمال.

انشاء أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر بالعاصمة الادارية  

بدأت وزارة الاتصالات في إنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصربمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى.

كما سيقوم المركز باتاحة برامج تدريب  للشباب والفنيين والمهندسين على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاع الصناعي.

إنشاء مركزين إبداع مصر الرقمية في الفيوم وبنها 

يجري حاليا انشاء مركزين للإبداع التكنولوجي في جامعتي بنها والفيوم بهدف خلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة  في هذه الأقاليم والمساهمة في نشر الوعي بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها وإتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل.

تتيح فرص عمل جديدة للشباب وتاهيلهم لسوق العمل 

وتستهدف مراكز إبداع مصر الرقمية إلى خلق بيئة محفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يتم من خلالها توفير التدريب التقني المتخصص، وتبادل الخبرات بين الشباب في المحافظات بما يساهم في إعداد كفاءات رقمية متخصصة وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الريادية وخلق فرص عمل جديدة متميزة وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تنمية المحافظات.

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