مدير مستشفى بنى سويف: تخصيص دورين لتلقى لقاح كورونا

الدور الارضي والثالث

قال الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الجمعة، إن هناك إقبالا على تطعيم ضد فيروس كورونا حيث يتم التطعيم لجميع الفئات العمرية مع أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وأوضح "جوده" فى تصريحات صحفية، أن المستشفى قامت بتخصيص الدور الأرضي بالمستشفى لتلقى الجرعة الأولى، والدور الثالث للجرعة الثانية منعا للتزاحم أثناء التطعيم، مؤكدا أنه جاري التنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة لفتح نقاط جديدة داخل المستشفى وبصفة خاصة للجرعة الأولى.

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سنور مركز بني سويف على يومين مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 105، معمل طفيليات 20 ،حالات الأشعة 28، استصدار 5 قرارات نفقة دولة ، تحويل 21 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج موجات فوق صوتية 44 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، السعار أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط،السكروالسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة).