مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح حفلات ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، "ليالي المقامات الروحية" التي انطلقت فعالياتها أمس في مقر بيت السناري الأثري بالقاهرة، في أجواء موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان.



وقال الدكتور مصطفى الفقي "إن هذه السهرة الرمضانية هي سهرة خاصة جدًا، لأنها من تنفيذ فنان مبدع ورائد، الدكتور انتصار عبد الفتاح، كما أنها تقام في بيت السناري بحي السيدة الزينب، هذا الحي الذي طالما شعرت بداخله بعبق التاريخ ورائحة الزمان ونفحات شهر رمضان المبارك".



وأهدى الفقي حفلات "ليالي المقامات الروحية" إلى جموع الشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، ووعد بأن يتم تنظيم مزيد من هذه الحفلات الشعبية والروحانية التي تلقى اقبالاً كبيرًا من الشعب المصري، في الإسكندرية وقصر الأميرة خديجة بحلوان.



جدير بالذكر أن بيت السناري ينظم بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مجموعة أمسيات فنية تحت عنوان "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السادسة، ولأول مرة في بيت السناري، وذلك في الفترة من 22 ابريل وحتى 5 مايو 2021، في تمام الساعة 9:00 مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتأتي هذه الأمسيات الفنية في إطار الاهتمام والتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لمؤسسها الفنان المتميز انتصار عبد الفتاح، في نشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري الأصيل.



ويعتبر بيتِ السناري واحدا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت.

يرجع تاريخ إنشائه إلي عام 1209 هـ - 1794 م وقد أنشأه " إبراهيم كتخدا السناري " وهو من أثرياء القاهرة وهو من أهالي دنقلة بالسودان، وعمل بوابا بالمنصورة ثم أقام بالصعيد وصار يتصل بالأمير " مراد بك " حتي أصبح من أعيان القاهرة وتوفي سنة 1216 هـ - 1801 م.

الدكتور مصطفى الفقي

مكتبة الإسكندرية

الدكتور مصطفى الفقي